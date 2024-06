WWE: Clash at the Castle 2024: ¿Dónde y a qué hora ver el evento?

WWE Clash at the Castle

La WWE sigue sorprendiendo a los fanáticos con grandes rivalidades que parecen apuntar a un desenlace próximo, por lo que los siguientes shows de la empresa de entretenimiento deportivo comienzan a robarse los reflectores al rededor del mundo. Clash at the Castle 2024 es el siguiente evento en el calendario que desde Escocia promete poner a todos los espectadores al filo del asiento.

Es importante mencionar que la expectativa al rededor de esta presentación crece bastante gracias a que uno de los protagonistas de la cartelera, Drew McIntyre, regresa a casa para buscar coronarse ante su gente y sumado a esto, varios campeonatos serán puestos sobre la mesa en combates de ensueño que podrían dar una verdadera sacudida a la compañía.

Como ya mencionamos, uno de los choques más llamativos es aquel que tendrán el “Guerrero Escocés”, Drew McIntyre, con el miembro del Día del Juicio, Damien Priest. Aquí, el Campeonato Mundial de Peso Pesado podría volver a las manos del luchador local luego de que en WrestleMania, el arquero aprovechó el ataque de CM Punk a Drew para canjear su maletín de Money in the Bank y robar el título minutos después de haberlo conseguido.

Asimismo, otra rivalidad que se ha venido gestando desde hace semanas gracias a fuertes ataques en los shows semanales, es la que implica a la Campeona Indiscutida de la WWE, Bayley. La gladiadora referente en la compañía, espera tener otra defensa exitosa de su campeonato frente a Piper Niven. Este combate pinta para ser de los más espectaculares de la noche, dejando la puerta abierta a un posible cambio de manos en el título.

El resto de la cartelera del evento queda de la siguiente manera:

Damien Priest (c) vs. Drew McIntyre - Campeonato Mundial de Peso Pesado

Bayley (c) vs. Piper Niven - Campeonato Femenino de la WWE

Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles - pelea I Quit por el Campeonato Indiscutido de la WWE

Sami Zayn (c) vs. Chad Gable - Campeonato Intercontinental de la WWE

Bianca Belair y Jade Cargill (c) vs. Alba Fyre e Isla Dawn vs. Shayna Baszler y Zoey Stark - Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Hora: 12:00 horas Tiempo del Centro de México

Fecha: Sábado 15 de junio

Transmisión: Fox Sports Premium y WWE Network