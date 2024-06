Lionel Messi: “Cada vez falta menos, Inter Miami va a ser mi último club”

Lionel Messi es sin duda uno de los jugadores más grandes que tiene la historia del futbol. Su gran calidad, visión y talento lo ponen en lo más alto de varios conteos internacionales; lamentablemente, esto no puede durar para siempre y luego de haberlo ganado todo, el astro argentino se atreve a hablar sobre su futuro retiro de las canchas, dando detalles del último equipo donde pretende jugar.

Fue en una entrevista para ESPN, que el vigente campeón del mundo tocó el tema de los últimos días que vive su carrera y como es que se enfoca en disfrutarlos al máximo a pesar de no encontrarse preparado para decirle adiós al futbol.

“Yo no estoy preparado para despedirme. Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, el día a día, los partidos y si tengo un poco de miedo a que se termine todo. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá y el hecho de haber sido campeón del mundo me ayudo también a ver las cosas de otra manera, pero no lo pienso y trato de disfrutar porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien”, aseguró.

Asimismo, el 10 de las garzas y la albiceleste fue cuestionado sobre la posibilidad de que el Inter Miami sea el equipo en donde juegue su último partido como profesional, a lo que respondió asegurando que “sí, creo que hoy por hoy va a ser mi último equipo”.

Lionel Messi, como ya mencionamos, es uno de los jugadores más laureados en el balompié mundial gracias a que en su repertorio tiene títulos importantes como la Champions League, el Mundial de Clubes, la Liga Española, Liga Francesa, Copa América, Balón de Oro, The Best, etc. Su más reciente logró a nivel Selección es la Copa del Mundo y con ese parece poner fin a una historia perfecta dentro de este deporte, ya que significó la coronación absoluta del mejor futbolista de la historia.