“Es un objetivo llegar a la MLS”: Chucky Lozano rompe en llanto en su presentación con San Diego

Hirving Lozano se convirtió en el primer jugador franquicia en la historia del San Diego FC y este 13 de junio el club lo presentó oficialmente ante los medios.

En un evento que tuvo lugar en el Snapdragon Stadium, de esta ciudad fronteriza, el futbolista mexicano tuvo una emotiva bienvenida que incluso no pudo contener las lágrimas.

En dicha ceremonia, el atacante azteca se dijo entusiasmado por iniciar un nuevo proyecto con el club, dejando en claro su compromiso por buscar hacer historia, asegurando que jugar en el balompié estadounidense, era un objetivo en su carrera.

“Es un gran honor llegar al San Diego FC, es una gran oportunidad llegar a un equipo con mentalidad positiva. Estoy emocionado de trabajar para que el equipo sea importante en la MLS y en el mundo”, mencionó.

“Es tratar de hacer historia en este club, en esta liga. Tratar de seguir levantando mi nivel de juego y de ayudar al club, creo que para mí es un objetivo venir a la MLS”, añadió.

¿Por qué fichó con San Diego?

Sobre los motivos para dejar el viejo continente a sus 28 años de edad, el Chucky Lozano confesó que la principal razón para fichar con San Diego fue por el trato que le dieron a su familia, así como el cariño con el que lo recibió el público, algo que lo hizo llegar a las lágrimas.

“Estos seis meses voy a seguir en el PSV y en enero me incorporo a San Diego. Este recibimiento fue muy importante para tomar la decisión. Inmensamente feliz, con sentimientos encontrados”, reconoció.

“Todo se combinó y crear este club, este proyecto. No muchos jugadores tienen la oportunidad de estar en la posición que estoy, es un privilegio y creo que no fue difícil tomar esa decisión. Me encantó la ciudad y la gente, el proyecto me motivó. Tuve varias propuestas, pero la elegí por el trato a la familia, mis lágrimas son por el cariño mostrado, estoy muy emocionado”, explicó.

Incluso, Hirving Lozano dedicó unas palabras a Enrique Meza, entrenador que lo debutó en primera División con Pachuca, asegurando que es como un padre para él.

“Es como un padre del futbol, siempre me ha seguido. Trato de tener mucha comunicación con él, desde Italia hemos tenido conversaciones muy bonitas y todos los días me daba un consejo diferente. Le tengo mucho cariño, siempre me apoyó desde el inicio, tengo cosas bonitas de recuerdos sobre él”, sentenció.