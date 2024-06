‘En poco tiempo estaré despidiéndome’: José Ramón Fernández advierte su retiro

José Ramón Fernández ha recorrido una extensa carrera en los medios de comunicación, donde su nombre se ha visto escrito desde hace más de 50 años y hace pocos días el reconocido periodista deportivo mencionó que el retiro se acerca para él, sin embargo, no tiene una fecha ni forma en que dirá adiós.

En entrevista con Roberto Gómez Junco en el programa Diálogos sin Balón, el analista dijo ser consciente que en algún momento debe parar a su historia que, aún con buenas y malas experiencias, le gustaría poder continuar otros 50 años.

“Ya se aproxima mi retiro, lo sé perfectamente. Me duele, pero la vida es así. Llega un momento en el que estoy bien, tengo memoria corta, no tengo enfermedades, esas y las pasé cuando trabajaba con Ricardo Salinas, que es muy difícil. Ahora me encuentro muy bien, estoy trabajando en ESPN y posiblemente en poco tiempo esté despidiéndome”, declaró.

Durante la conversación con Gómez Junco mencionó que hoy en día disfruta con “más tranquilidad” su profesión dentro del ámbito laboral, pues ya no tiene las presiones de lidiar con un grupo a su cargo, situación que vivió en TV Azteca, y dijo que esa responsabilidad corresponde a ciertas personas dentro de las producciones.

“No tienes el peso encima de las decisiones, las toma Armando Betis, que es un buen tipo y nos hicimos amigos; con ESPN viajamos a China a los Juegos Olímpicos, hemos viajado a la Champions y a muchos otros lugares”, comentó.

Previo a concluir la plática, ‘Joserra’ habló sobre los programas deportivos actuales y sus conductores, diciendo que en la actualidad parece que dejaron de ofrecer contenidos familiares, centrándose en mesas de debate donde importan otras cosas, dejando de lado el deporte.

“Ha empeorado, porque antes se producía más, tenías talentos y hacías cosas que le gustaban a la gente. Las mesas de debate se han convertido en otra parte en los famosos esos, a ver quién grita más o menos, quién sabe más o menos”, concluyó.