Joserra se molesta con Hugo Sánchez por mencionar a Faitelson

El Pentapichichi no le hizo mucho caso al periodista

Parece que José Ramón Fernández sigue enojado con David Faitelson por su salida de ESPN para trabajar en Televisa. Así lo demostró este martes en el programa Futbol Picante, cuando Hugo Sánchez mencionó el nombre de su excompañero, lo que provocó la molestia del veterano periodista.

El Pentapichichi debatía con Ricardo Peláez sobre la Selección mexicana cuando le dijo “Mira David Faitelson, no pongas palabras en mi boca”. Joserra rápidamente intervino para dar la indicación “No saques a ese señor... no menciones ese nombre por favor, él es Ricardo Peláez”.

Sánchez Márquez hizo oídos sordos y volvió a referirse a Peláez como ‘David Faitelson’ y explicó que lo llamada así porque “se está comportando como él”, pero José Ramón insistió y le señaló al exfutbolista “no menciones ese nombre de ese inapropiado elemento”. Todo esto mientras Javier Alarcón y Paco Gabriel de Anda se reían por lo sucedido.

¿Qué pasó entre Joserra y Faitelson?

A finales de septiembre y principios de octubre del 2023, David Faitelson sorprendió al anunciar que dejaba ESPN, después de 16 años, y que pasaría a la filas de Televisa, empresa en la que dijo que nunca trabajaría.

Esta acción, al parecer, fue considerada por Joserra como una traición debido a que él siempre ha estado en contra de la televisora de San Ángel, por lo que relación de más de dos décadas se vio afectada.

De hecho, David reveló para Mediotiempo que la relación quedó fracturada y que ahora era nula, todo por la decisión de cambiar de televisora. “Tomé una decisión, sí, la vida es de tomar decisiones. Mucha gente dice que lo traicione, bueno, problema de la gente que lo dice... todos los que se separan de José Ramón terminan siendo traidores, no hay otra manera, yo lo entendí muy bien, no hay otra manera de alejarse o apartarse de él”, dijo.