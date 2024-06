¡Rumbo a la Noria! Vucetich confirma el fichaje de Montaño por Cruz Azul

El mercado de fichajes en México se encuentra con mucho movimiento gracias a los rumores de posibles traspasos en la liga y un equipo que se encuentra como protagonista es Cruz Azul. El cuadro cementero busca reforzarse con todo luego de haber caído en la final ante América y uno de sus objetivos es Andrés Montaño, jugador destacado del Clausura 2024, que fue pretendido por varios clubes.

Si bien es cierto que no hay acuerdo cerrado debido a que no hay contrato firmado, fue Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Mazatlán FC, el que se atrevió a confirmar el traspaso durante una entrevista para Claro Sports. El estratega mexicano no dudó en romper el silencio y asegurar que el joven mediocampista ya se despidió de sus compañeros para emprender camino rumbo a la Noria.

“No hay nada que esconder. Hoy Montaño vino a despedirse de todos sus compañeros, de la gente que lo conoce y lo estima. Hay un arreglo por parte de ambas directivas y del jugador, entonces yo creo que ya se incorpora en estos días al equipo de Cruz Azul”, comentó el Rey Midas.

Es importante mencionar que el entrenador de la ola morada también aprovechó para hablar del crecimiento de los jugadores jóvenes, a quienes se les ayuda para que den un salto destacado en su carrera y sigan creciendo como profesionales.

“Se le desea lo mejor porque siempre existe el deseo de superación y la oportunidad hay que brindársela siempre. Ente casó, la directiva estuvo dando una oportunidad porque ha trabajado, se ganó ese derecho y porque se pagó lo requerido”, sentenció.

Andrés Montaño es solo uno de los varios refuerzos que planea Cruz Azul para su plantel, mismo con el que piensan ilusionar al máximo a la afición y levantar la décima copa que siga reafirmando su grandeza en el futbol mexicano.