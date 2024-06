“Gracias por todo”, Katty Martínez se despide del América Femenil

Katty Martínez dejó de ser jugadora del América Femenil. Este 13 de junio el conjunto azulcrema confirmó que la delantera deja al club después de dos años y medios, y en donde se convirtió en la máxima goleadora de la Liga MX Femenil.

“145 goles, 9 su número. Katty Martínez solo una. Gracias por todo Katty” fue el mensaje que la institución americanista le dedicó a la futbolista regiomontana.

“Desde la primera vez que te la pones nada vuelve a ser igual, me duele decir adiós, me duele tener que despedirme, me duele tener que dejar algo que trabajamos tan bonito y he venido a la que he sentido que es mi casa desde hace dos años y medio a agradecerles por tanto”, declaró en un video publicado por las Águilas.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, llegó al Nido procedente de los Tigres de la UANL, en el Clausura 2022 y rápidamente se convirtió en el referente de la ofensiva americanista.

Con el América, Katty Killer se convirtió en la máxima anotadora de la Liga MX Femenil. Con las Amazonas consiguió 95 tantos y con las azulcremas consiguió otros 53 tantos, por lo que en total suma 148 anotaciones. Además consiguió el título del Clausura 2023 y quedó subcampeona en el Apertura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2024.

Martínez Abad cuenta con cinco campeonatos de Liga, con Tigres ganó los del Clausura 2018, Clausura 2019, Apertura 2020 y Clausura 2021, más el que obtuvo con las Águilas.

La jugadora de 26 años es la primera baja oficial del América y todo indica que su próximo destino serán las Rayadas del Monterrey.