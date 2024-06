Místico: “Quiero convertirme en una leyenda de la lucha libre”

Este viernes 14 de junio, el famoso luchador, Místico, hizo ante los medios la revelación de la imagen del turibus especial que conmemora su 20 aniversario con el personaje. Previo a vivir su gran festejo en la Arena México durante Fantasticamanía México 2024, “El Seminarista de los Ojos Blancos” sorprendió al mostrar su imagen plasmada en el turibus de Turi Luchas.

En el marco de dicha presentación, el gladiador procedió a responder algunas preguntas en donde destacó su gran compromiso con la fanaticada y su deseo de seguir engrandeciendo su historia en la lucha libre hasta consagrarse ante los ojos del público como una de las más grandes leyendas de este deporte espectáculo.

“Cuando te llega la fama muy joven no sabes qué hacer, pero trato de mantenerme centrado sin creerme quién soy, porque me hace daño. Soy una persona que no se deja caer y siempre se levanta. Lo que quiero lo voy a lograr porque trabajo, entreno, me preparo, amo la lucha libre y el público se encarga de inyectarme ese ánimo. Es por ello que me importan tanto, porque son ellos los que me hacen una estrella, un ídolo, un superhéroe, un estandarte, un taquillero, y ahora quiero convertirme en leyenda”, comentó.

Es importante mencionar que tras 20 años de carrera, el “Rey de Plata y Oro” pretende echar la casa por la ventana, y al ser un hombre de fe, ha convocado a una gran peregrinación a la Basílica de Guadalupe, el próximo 20 de junio. Durante esa gran caravana es que se tiene previsto el estreno del nuevo turibus del “Rey de Plata y Oro”.

Referente a su opinión sobre el homenaje recibido, el icónico luchador confesó que era algo que no se esperaba y ahora vive momentos de mucha emoción por saber que su imagen puede estar paseando por toda la Ciudad de México y las personas pueden verlo.

“Para mí es un placer estar aquí, sabía que iba a haber una sorpresa, pero no quería enterarme porque es bonito vivir estos momentos. Ahora develando esta nueva imagen del turibus, es algo maravilloso que la gente pueda ver la imagen del Místico, misma que hemos construido todos durante 20 años, no de lucha libre, de plata y oro arriba de un ring, se los agradezco mucho”, sentenció