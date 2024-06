¡Regresa la NBA a México! Washington Wizards vs. Miami Heat

Este viernes 14 de junio la National Basketball Association anunció el regreso de la NBA Mexico City Game 2024 con la participación del Miami Heat y los Washington Wizards en la Arena Ciudad de México el sábado 2 de noviembre, el cual será partido de temporada regular.

Se contará por primera vez con un mexicano, Jaime Jáquez Jr. jugador del Miami Heat, en el juego número 33 de la liga de basquetbol con presencia en territorio mexicano desde 1992, convirtiéndose en el país con más juegos de la NBA fuera de Estados Unidos, coincidiendo con las celebraciones de Día de Muertos.

Durante el fin de semana como parte de las celebraciones se contará con diferentes actividades en el recinto durante el partido, habrá una cancha de básquetbol temática y se lanzarán dinámicas en las cuales podrán participar los aficionados durante el día del partido.

Miami Heat jugará su tercer partido en la Ciudad de México, quien cuenta con el seis veces All- sacar Jimmy Butler, el tres veces All- Star Bam Adebayo, así como el All- Rookie First Team 2023–2024 Jaime Jáquez Jr., quien será el atractivo principal en esta edición de la NBA México City Game 2024.

Por su parte, Washington Wizards disputará su cuarto partido en la capital mexicana y cuenta con figuras como los campeones de la NBA Kyle Kuzma y Jordan Poole, así como con el seleccionado 2024 Panini Rising Stars Bilal Coulibaly. Además, el equipo cuenta con la segunda Selección Gobal de la NBA, por lo que contarán con el segundo mejor prospecto proveniente de las universidades dentro del circuito.

El juego será transmitido por la cadena de televisión ESPN y por el servicio de streaming de la liga, NBA Legue Pass, el cual dará la accesibilidad a seguidores de más de 200 países al rededor del mundo mediante servicios televisivos, medios digitales y redes sociales.

También la NBA con socios de la liga llevará a cabo iniciativas con fines comunitarios a través de NBA Cares, Jr. NBA /Jr. WNBA y actividades interactivas para involucrar a jóvenes aficionados al básquetbol en la Ciudad de México.

¿Quién es Jaime Jáquez Jr?

El alero Jaime Jáquez Jr. Nació en California, Estados Unidos, en febrero de 2001 y siendo hijo de padres mexicanos con doble nacionalidad, se convirtió en el sexto mexicano en jugar en la NBA, convirtiéndose en el tercer elegido en el draft del 2023, después de Manuel Raga y Eduardo Nájera.

Con solo seis meses en la liga, Jaime Jáquez se convirtió en el mexicano con más puntos en un juego de temporada regular, cuando le hizo 22 puntos a los Clevelands Cavaliers, arrebatándole el récord a Juan Toscano, quien poseía la marca con 20 puntos cuando militaba con los Golden State Warriors.