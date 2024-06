¡Se acabaría la malaria! Predicen victoria de Checo Pérez en España

A pesar de que Checo Pérez tiene una penalización de tres lugares para el Gran Premio de España de la siguiente semana, el mexicano sería el ganador de la carrera, así lo reveló a través de una predicción, Mhoni Vidente.

De acuerdo con una intervención de la famosa vidente, en las redes de Heraldo, el mexicano finalizara su mala racha en España y volverá a lo más alto del podio en la próxima carrera.

Fue al final de su intervención en donde Mhoni Vidente compartió su predicción sobre Checo Pérez y el Gran Premio de España, el cual se correrá el fin de semana del 23 de junio, carrera en donde la vidente pronostica un gran éxito para el mexicano.

“Ya se le alumbra otra cosa a Checo, que ahora (Gran Premio de España) va a subir al podio como primer lugar”.

¿Por qué renovaron a Sergio Pérez en Red Bull?

Por otra parte, Mhoni Vidente fue contundente al revelar las razones por las que Red Bull decidió acceder a las peticiones del Checo Pérez, quien deseaba dos años más de contrato y al final, sí se los otorgaron.

“Él es muy buen piloto, el dueño de Red Bull no lo quería, pero Checo Pérez le dijo, me llevo mis 11 millones de dólares en patrocinios si no me das la renovación de contrato. Los patrocinadores son mexicanos y están apoyando al talento mexicano”, dijo en el programa del Heraldo.