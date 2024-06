¿Se lo imaginan con Faitelson y Marín? Televisa quiere fichar a Álvaro Morales para su equipo de analistas

En los meses recientes, Televisa intensificó sus esfuerzos para contratar a periodistas de renombre y consolidar su equipo de TUDN, entre los destacados nombres que la empresa ha intentado sumar se encuentra Álvaro Morales, conocido comentarista de ESPN.

¿Qué fue lo que comentó el ‘brujo’?

Morales reveló recientemente que Televisa ha mostrado interés en sus servicios, “He tenido dos ofertas de ellos (Televisa) y no se concretaron”, declaró durante una entrevista con Yosgart Gutiérrez. A pesar de que las negociaciones no llegaron a buen puerto, Álvaro agradeció a las personas que lo contactaron, destacando que “hay mucha rotación de los ejecutivos” y comparando la situación con los cambios que ocurren en los gobiernos.

El analista enfatizó que ESPN, está al tanto del interés de Televisa. “Mis jefes lo saben, yo he tenido dos ofertas de Televisa, en el momento que llegaron les dije ‘tengo estas ofertas’”, recordó el comentarista, demostrando una actitud de transparencia hacia su empresa actual.

A pesar de que las ofertas no se concretaron, Morales no cierra la puerta a la posibilidad de un futuro en Televisa; de hecho, dejó abierta la posibilidad de unirse a TUDN, evitando una postura de rechazo definitivo.

Álvaro Morales (Diego Reyes)

La estrategia de Televisa para fortalecer su equipo de TUDN incluye la incorporación de periodistas con una sólida trayectoria y una gran reputación en el mundo del deporte; Además del interés por Morales, la empresa ya aseguró a figuras como David Faitelson y André Marín, lo que muestra su intención de reunir un equipo de alto calibre.

La posible incorporación de Morales sería un movimiento estratégico para la televisora de Emilio Azcárraga, ya que aportaría una voz reconocida y una perspectiva fresca al equipo, su experiencia en ESPN y capacidad para analizar y comentar sobre diversos eventos deportivos lo convierten en un candidato ideal para fortalecer la cobertura de TUDN.