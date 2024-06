Exdirectivo de la FIA afirma que Checo Pérez nunca podrá ser campeón con Red Bull

Sergio ‘Checo’ Pérez atraviesa un mal momento con Red Bull desde hace varias semanas. Tras su renovación, no logró reafirmar la decisión de la escudería de extender su contrato hasta 2026. Él mismo calificó el GP de Canadá como ‘desastroso’, mientras que Kees van de Grint, exdirectivo de la FIA, respaldó su nivel como piloto.

El piloto de Guadalajara tuvo el mejor arranque de temporada en Fórmula 1 de su carrera. Sin embargo, desde el GP de Emilia Romaña, donde fue la primera vez que salió del top 5, su rendimiento ha caído drásticamente en las calificaciones de los sábados. Además, ha sufrido dos choques desde esa carrera, lo que ha llevado a la prensa internacional a criticar su papel dentro de Red Bull Racing.

En entrevista con Racing News, Kees van de Grint mencionó las dificultades de Pérez para manejar el monoplaza de Red Bull, lo que, según él, ha sido la causa de los malos resultados en las últimas carreras.

“El RB no es el auto más sencillo. No tengo opinión sobre si es un auto bueno o malo, pero no es el más fácil. Creo que Verstappen se entiende mejor con el RB que Checo Pérez, pero mientras Verstappen conduzca allí, Pérez no será campeón del mundo. Eso también está claro”.

Van de Grint también evaluó el error de Pérez en el Circuito Gilles Villeneuve en Montreal, que lo llevó a abandonar la carrera, y mencionó que otros pilotos también cometieron errores debido a las condiciones de la pista.

“Salió mal la maniobra. Incluso el mayor talento de esta generación, Max Verstappen, cometió un error. Varios pilotos hicieron trompos”.

La renovación de Checo Pérez con Red Bull

Kees van de Grint, quien fue ingeniero de Bridgestone y vicepresidente del Campeonato Mundial de Karting de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), aseguró que Christian Horner, director de Red Bull, evaluó todos los factores necesarios para conceder la renovación del contrato de Pérez por dos años más.

“Además de la capacidad de conducción de Pérez, Horner también debe haber considerado otros factores detrás de bambalinas, como la cohesión en el equipo y el trasfondo comercial. Pero no habría tomado esa decisión si pensara que ‘este tipo no es capaz de hacer nada en la pista’”.