“No lo dejaré escapar”: Benavidez lanza contundente advertencia al Canelo Álvarez

David Benavidez se consagró campeón interino del peso semipesado del CMB después de imponerse al ucraniano Oleksandr Hvozdyk por decisión unánime en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

El pugilista mexicoamericano dio cátedra con los puños pese a haber sido el que subió a las 175 libras; sin embargo, al término de su combate dejó en claro que buscará bajar de división para enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez.

El Bandera Roja dejó en claro que tiene la capacidad para pelear en ambas divisiones, asegurando que su siguiente objetivo será pelear a las 168 libras para retar al pugilista tapatío, del que es rival mandatario por el CMB.

“Lo siguiente es que queremos bajar de nuevo a 168 libras para pelear con Canelo, no lo olvido y lo quiero retar una vez más, así que ya veremos. No lo dejaré escapar. Quiero pelear en las dos divisiones, también (175 libras) contra el ganador de Beterbiev vs Bicol”, mencionó.

Es importante mencionar que el Montruo mexicano ha expresado en diversas ocasiones su deseo por enfrentar al Canelo Álvarez en el peso supermediano, pero este último se ha negado a concretar el combate.

Incluso, ha dejado en claro que para subirse al ring con Benavidez, deberán pagarle 200 millones de dólares.