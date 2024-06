Enrique Alfaro revela que su siguiente plan es ser DT de Chivas: “Es el sueño de mi vida”

Las trayectorias profesionales pueden cambiar constantemente su curso, como puede hacerlo un futbolista al pasar del mundo del fútbol a la política, y puede ser a la inversa, como pretende hacer Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien declaró que al dejar su cargo al finalizar el año, su objetivo es convertirse en el director técnico de Chivas de Guadalajara.

El gobernador es un reconocido aficionado del Rebaño Sagrado, ya que desde hace muchos años diversos seguidores lo han visto en el Estadio Akron, y en esta ocasión sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones.

En una entrevista con Adela Micha, Enrique Alfaro habló sobre sus planes al finalizar su periodo como gobernador de Jalisco, confesando que su siguiente objetivo es tomar el cargo de director técnico de las Chivas, para lo cual ya se está preparando.

“El fútbol es una buena dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión. Estoy estudiando para ser entrenador, estoy haciendo un curso en línea en la Federación Argentina, y quiero prepararme más por si se presenta una nueva oportunidad algún día. Me gustaría ser entrenador de las Chivas algún día. Es el sueño de mi vida… creo que podría hacerlo bien”.

Enrique Alfaro también mencionó que mantiene una buena relación con el propietario de Chivas, Amaury Vergara, con quien intercambia opiniones sobre diversos temas, incluida la situación del conjunto rojiblanco, al cual sigue muy de cerca en las instalaciones del equipo.

Los motivos de Enrique Alfaro para llegar al futbol

El mandatario habló sobre su trayectoria como político y explicó sus razones para dejar la política, ya que no desea desempeñar un cargo legislativo. Su única aspiración después de ser gobernador de Jalisco era ser el candidato presidencial de su partido, Movimiento Ciudadano; sin embargo, Jorge Álvarez Maynez fue elegido.

“Hay que dejar la política antes de que la política te deje a ti… No voy a aceptar ser senador ni diputado. Pude haberlo sido o lo que sea, pero decidí no hacerlo. No voy a hacer un desfiguro como muchos gobernadores hicieron”.