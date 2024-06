Aficionados rumanos se burlan de Ucrania con cánticos a favor de Putin

Rumania debutó en la Eurocopa de Alemania 2024 con una goleada de 3-0 sobre Ucrania, por lo que un sector de la afición rumana que se dio cita en el Allianz Arena se burló de su rival coreando el nombre de Vladimir Putin, presidente de Rusia.

“Putin, Putin, Putin” fue el cántico que hicieron los seguidores de Rumania cuando su equipo ya vencía a su rival, lo cual fue captado en video y difundido en redes sociales.

Con la victoria, Rumania lidera el Grupo E con tres puntos, los mismos que Eslovaquia, mientras que Bélgica y Ucrania se quedaron sin unidades tras la primera fecha de la Euro 2024.

¿Por qué se burlaron usando el nombre de Putin?

Hay que recordar que Rusia y Ucrania se encuentran en guerra desde el pasado 24 de febrero de 2022, la cual fue iniciada por el presidente Vladimir Putin, para reclamar territorios ucranianos como rusos.

A más de un año parece que la guerra no está cerca de terminar. De hecho en estos días se dio una Cumbre para la Paz en Ucrania, en Nidwalden, Suiza, pero no se llegó a una resolución, en parte por que Rusia no fue invitada.