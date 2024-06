¿Se disculpó? Hirving Lozano rompe el silencio sobre sus polémicas declaraciones contra el Jimmy

Hirving Lozano fue una de las grandes ausencias de la Selección mexicana para la Copa América 2024, que enfrentará este certamen con 26 seleccionados debutantes.

Ante esta situación, mucho se especuló que la no convocatoria del Chucky se debió a sus polémicas declaraciones contra Jaime Lozano, pues cabe recordar que tras la final de la Nations League, aseguró que el planteamiento del equipo no fue el adecuado.

Tras varios meses de aquel suceso, el todavía jugador del PSV rompió el silencio y aclaró toda la controversia que se generó alrededor de sus comentarios.

Hirving Lozano será la gran ausencia de México en Copa América. Mexsport (Jose Luis Melgarejo)

Fue en entrevista con Gibrán Araije de TUDN, donde el canterano del Pachuca lamentó que sus palabras se hayan malinterpretado, revelando que platicó con el propio Jimmy Lozano sobre lo sucedido.

“Creo que en las declaraciones, no las tomaron como yo las pensaba, las malinterpretado. Yo jamás señalé a una persona o jugador, jamás. Me involucré tanto a mí como al grupo. No fue lo mejor, pero esas decisiones son aparte. La verdad que sí platiqué con él (Jimmy Lozano), lo que me comentó fue que aprobaron jugadores nuevos”, explicó.

Chucky desea suerte al Tri

En ese sentido, el Chucky Lozano reconoció que ya dejó en el pasado su ausencia en la justa continental, aunque aceptó que era una ilusión para él. Pese a ello, deseó suerte al combinado azteca.

“La verdad no me lo esperaba, creía que podía ir. Llegó esta decisión del entrenador, siempre he dicho que la respeto, no hay problema. En su momento sí fue doloroso. Le deseo lo mejor a la selección. Tienen un gran equipo”, sentenció.