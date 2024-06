¿Quiénes pueden sustituir a Ana Guevara al frente de la Conade? Su futuro depende de París 2024

La exatleta Ana Gabriela Guevara busca convertirse en la primera directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en mantener su puesto tras el cambio de sexenio, un objetivo que dependerá de los resultados de la delegación mexicana en la próxima justa olímpica.

¿Cuál es la postura de Ana Guevara?

Guevara Espinoza, quien asumió la dirección del organismo en diciembre de 2018, manifestó su disposición para continuar en el mismo cargo, “Lo he dicho públicamente, estaré dispuesta siempre para servir a mi país y si me vuelven a invitar, donde sea que me inviten, estaré dispuesta,” declaró recientemente tras el abanderamiento de la Delegación mexicana que competirá en París 2024.

“Seré de las últimas funcionarias en salir porque hasta el último día de la administración estaré en contacto con el Presidente por los resultados de la delegación y la entrega de estímulos,” añadió.

La continuidad de Guevara en la Conade está condicionada a una actuación destacada en los Juegos Olímpicos de París, eso dieron a conocer fuentes cercanas a ESPN, que indicaron que la dirigente ya conversó con la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre esta posibilidad; sin embargo, la permanencia en el puesto no está garantizada y dependerá de los logros obtenidos por los atletas mexicanos.

Durante su gestión, Ana Guevara ha enfrentado numerosos desafíos y críticas, especialmente por no cumplir con el perfil académico tradicional del puesto, su carácter la llevó a cuestionar el sistema de becas para deportistas, lo que generó tensiones con varias figuras del deporte mexicano. Uno de los episodios más controvertidos fue su enfrentamiento con el equipo de Natación Artística, a quienes acusó de exagerar su situación financiera.

A pesar de las controversias, bajo su liderazgo, México ha logrado destacadas actuaciones en competencias internacionales, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, alcanzó históricos terceros lugares.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nuestro país obtuvo cuatro medallas de bronce, aunque Guevara destacó la obtención de siete cuartos lugares como un indicativo del potencial del equipo.

¿Quiénes podrían sustituir a Guevara?

Si los resultados en París 2024 no cumplen con las expectativas, el escenario para Guevara podría cambiar drásticamente, en la conversación pública ya se mencionan posibles sucesores, entre los nombres que suenan con fuerza están María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Moisés Muñoz, exportero del América, y Rommel Pacheco, exclavadista que incursionó en la política. También se consideran candidatos Cuauhtémoc Blanco y Óscar del Cueto, así como Miguel Torruco Garza, exdirector de la Comisión Nacional de Boxeo.

María José Alcalá ha sido una figura prominente en el ámbito deportivo y político. Inicialmente, apoyó a Marcelo Ebrard, pero tras su derrota en las primarias, se alineó con Claudia Sheinbaum, lo que la coloca como una fuerte candidata. Moisés Muñoz y Rommel Pacheco, ambos con una sólida trayectoria deportiva, también podrían ser considerados, aunque su experiencia administrativa es limitada.

La decisión final sobre la continuidad de Ana Guevara se tomará tras evaluar los resultados de París 2024, estos Juegos Olímpicos no solo serán un escaparate para los atletas mexicanos, sino también una prueba crucial para la actual directora de la Conade, cuyo futuro depende del desempeño de la delegación nacional.