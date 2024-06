Guardado revela que Ochoa se enojó con él por no verlo titular en el Mundial 2026: “Se agüitó”

Andrés Guardado es considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de la última década debido a la gran cantidad de años que jugó en Europa, así como los cinco Mundiales que disputó con la Selección mexicana.

Después de Qatar 2022, el Principito decidió ponerle fin a su trayectoria con el Tricolor, caso contrario al de su amigo y compadre Guillermo Ochoa, quien ha dejado en claro que desea jugar la justa del 2026.

Esta situación le ha valido infinidad de críticas al portero de 38 años, ya que hay muchos que consideran que ya debería hacerse a un costado del combinado azteca.

Incluso, el propio Andrés Guardado declaró recientemente que, aunque ve a Paco Memo en el próximo Mundial, no considera que debería ser el guardameta titular.

Andrés Guardado y Guillermo Ochoa fueron campeones de Copa Oro en cuatro ocasiones. Mexsport (DAVID LEAH)

Ochoa se enojó con Guardado

Dicha declaración del ahora futbolista del León no cayó nada bien en el portero veterano, pues el Principito reveló recientemente en entrevista con el Escorpión Dorado, que su compadre se molestó con él.

“Mi compadre está enojado conmigo güey, porque di una entrevista donde me preguntaron: ‘Oye, ¿tú ves a Memo (Ochoa) en el Mundial?’ y yo dije que sí, pero jugando no lo sé, dependerá de estos dos años”, confesó el excentrocampista del Betis, quien incluso le pidió que ya lo perdonara.

“Se enojó conmigo mi compadre. Compadre, ya levántame el castigo wey. No me bloqueó ni nada, pero sí se agüitó el wey”, sentenció el jugador, quien sigue viendo a Luis Ángel Malagón como portero titular de México, lamentando que su lesión le haya impedido estar en Copa América, torneo al que Ochoa no fue convocado.