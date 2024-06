“Campeón y goleador de la Liga MX”: Giorgos Giakoumakis revela su plan con Cruz Azul

Cruz Azul finalmente ha hecho oficial la llegada de su primer refuerzo, Giorgos Giakoumakis, generando en los aficionados una gran expectativa debido a la calidad que manejó el artillero en sus anteriores equipos. Una buena cantidad de goles y presencia en el área es lo que garantiza el griego, quien a su llegada habló de su plan a futuro con el equipo, en donde se visualiza campeón y goleador de la liga.

Fue en una charla exclusiva con el Diario Récord, que el delantero tuvo la oportunidad de dar sus primeras declaraciones como futbolista celeste, expresando su emoción por llegar a un nuevo reto en un club tan grande y como es que se decidió por dejar su vida en la MLS para probarse en México.

“Antes que nada hablé con Martín Anselmi y me mostró su plan. Estuve viendo los juegos en liguilla del equipo e Iván Alonso me habló de como la gente de Cruz Azul me quería aquí y que tan importante iba a ser yo para el proyecto. Era un gran cambio porque estaba feliz en Atlanta, mi familia y mis hijos eran felices, pero no era suficiente para mí. Quiero estar en un equipo que luche por trofeos y no que tenga un buen inicio para luego tener el mismo resultado”, aseguró.

Giorgos Giakoumakis se dijo entusiasmado de ser el primer griego en la Liga MX. Foto: Cruz Azul

Asimismo, Giorgos Giakoumakis también aprovechó para hablar de su plan a futuro con el equipo y como es que se visualiza un año posterior a su llegada. “Nos veo campeones y yo como goleador de la Liga MX”, sentenció. Es importante mencionar que desde su llegada se ha especulado que el artillero puede dar un golpe de autoridad en el torneo, marcando grandes goles y robándose los reflectores.

Giakoumakis es solo uno de los seis refuerzos que planea cerrar Cruz Azul, entre los que destacan Andrés Montaño, Jorge Sánchez y Canelo Angulo.