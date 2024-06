“Fueron muchos años en los que nos rezagamos”: ‘La bomba’ Rodríguez admitió retraso en el futbol mexicano

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció algunas de sus nuevas medidas que forman parte de la planeación de crecimiento y evolución del balompié mexicano para los siguientes años, hasta el 2030 o incluso a 2031; donde los temas principales fueron la formación de jugadores; así como técnicos, el número de extranjeros en los clubes aztecas y la exportación de jugadores a Europa.

El comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, fue el primero en aparecer en el video presentación del plan, donde resaltó que las medidas que se presentaron fueron resultado de un gran análisis e investigación para mejorar el nivel del futbol mexicano; sin embargo, dejó claro que en esta ocasión no se hablaría del ascenso y descenso.

Al respecto de este tópico, que es uno de los más polémicos, el dirigente mencionó, “Sabemos que quieres escuchar posturas sobre temas como ascenso y descenso, la multipropiedad, la mejora en la Selección mexicana y son temas que estamos atendiendo y que abordaremos con soluciones exactas las próximas semanas”, dejando claro que no se hablaría al respecto en esta presentación.

Juan Carlos Rodríguez enfatizó el tamaño de la problemática que experimenta actualmente el futbol mexicano, “Sabemos que el problema es profundo y quisieras ver resultados inmediatos, pero eso no es posible. Son muchos años, muchos años en los que nos rezagamos con respecto a cómo ha crecido el futbol y ligas en otros países en el mundo”.

Juan Carlos Rodríguez Juan Carlos Rodríguez será el nuevo mandamás del futbol mexicano (OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT)

¿Cuáles fueron los temas que abordó la FMF?

El directivo de la federación destacó que las acciones inmediatas se enfocaron en dos planes dirigidos en desarrollar más y mejores futbolistas, al igual que directores técnicos; que incluye la forma en que también se buscará darles más oportunidades, aunque resaltó que estas medidas no atentarán contra la calidad competitiva de la liga.

“Tenemos que desarrollar mejores futbolistas mexicanos y por el otro lado, aspirar a tener una liga mejor calificada en el mundo”, profundizó Rodríguez.

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisnega, comentó en su participación que se trabajaría en la actualización de los estándares de preparación internacional, “Entendimos que el nivel de los cursos actuales había quedado desactualizado y que debemos evolucionar para tener más y mejores técnicos.

Ivar Sisniega Se busca que todas las selecciones jueguen a lo mismo (@FMF)

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, mencionó que existen mitos y verdades en la opinión general sobre las razones por las que no crece el futbol mexicano entre las que destacan que no hay oportunidades para los jóvenes, que los extranjeros obstaculizan el desarrollo de futbolistas locales y que la Selección no tiene buen nivel porque no hay suficientes jugadores en Europa.

El representante de la liga resaltó que en los últimos tres años se debutaron a 202 jugadores cuyo problema es la falta de continuidad, ya que 4 de cada 10 solo juega un partido, por lo que regresará la regla de menores que se utilizó de 2005 a 2011.

Respecto a la participación de jugadores extranjeros en México, mencionó que no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, porque en el último año futbolístico solo tres equipos alinearon en promedio a 6 jugadores no formados en nuestro país, a pesar de que pudieron ser 7; el resto de los clubes estuvieron por debajo de esa estadística.

Mikel Arriola. Mexsport (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Agregó que con la finalidad de aumentar la espectacularidad y calidad de la Liga MX se aumentarán los requerimientos que tendrán que cumplir los futbolistas foráneos, como sucede en ligas europeas, como tener consistencia de participación en sus ligas de procedencia y participación en Selecciones y torneo internacionales.

Sisniega admitió que de acuerdo la investigación hecha, es una realidad que la cantidad de jugadores en ligas europeas incide en el éxito de la Selección, por lo que se desarrollarán programas para aumentar esga exportación de manera inteligente y no solo por hacerlo.

Finalmente, ‘La bomba’ Rodríguez explicó que “el camino que se tiene que seguir para lograr la evolución de nuestro futbol abarca muchas aristas que requiere de unión de todas las partes, con una visión a 2030 y 2031″.

Estas reglamentaciones se instaurarán a partir de 2025 y quedaron en el aire los anuncios sobre temas que llaman más la atención: como la multipropiedad, el ascenso y descenso.