Checo Pérez sorprendido por la sanción que lo seguirá en el Gran Premio de España

Sergio Pérez busca reivindicarse en su camino con Red Bull tras lo sucedido en el Gran Premio de Mónaco y Canadá, esperando retomar ritmo en España y dejar claro su compromiso hasta 2026, especialmente para sus detractores.

En entrevista con Motorsport durante el ‘media day’ de este jueves en el circuito de Barcelona-Cataluña, ‘Checo’ fue cuestionado sobre sus sensaciones ante la temporada 2023, donde mostró su determinación por alcanzar podios: “Son situaciones diferentes. Creo que estamos en una posición mucho mejor con el coche, entendiendo mejor las cosas”.

“Siento que en la última carrera intentamos ajustar demasiadas cosas en la configuración en ese momento, lo que complicó las cosas. Ahora estamos en una situación mucho más favorable, comprendiendo mejor la dinámica (...). Creo que las pistas donde hemos tenido dificultades son especiales”.

Después del GP de Canadá, el piloto de Guadalajara estuvo en Milton Keynes probando el simulador de Red Bull, trabajando con su equipo para recuperar el ritmo y volver a la lucha por el campeonato de pilotos y constructores junto a Max Verstappen.

“Sí, hemos estado trabajando muy duro en los últimos días, regresé a la fábrica. Hemos mejorado mucho la comprensión de las cosas. En la Fórmula 1, vivimos en un mundo de márgenes tan estrechos que a menudo pequeñas cosas marcan la diferencia, pero al mismo tiempo, es genial estar de vuelta aquí en Barcelona”, declaró.

¿Qué dijo sobre su penalización del GP de Canadá?

El volante mexicano también abordó la penalización que enfrenta, que le costará tres posiciones en la parrilla de salida debido a una maniobra insegura al regresar de pits en Canadá, respondiendo que no cambiaría nada de su decisión.

“Tengo plena confianza en mi equipo y en las instrucciones que me dieron. En ese momento, no tenía visibilidad en los espejos. Creo que todos los pilotos estábamos en la misma situación debido al spray, así que no tenía idea de los daños”.

Pérez también cuestionó la severidad de la sanción de la FIA, señalando que ha visto acciones similares en el pasado sin el mismo impacto: “Nos sorprendió un poco, pero ahora no podemos hacer nada al respecto”.

“Checo” Pérez anticipa una calificación complicada el sábado en el GP de España, ya que en los últimos dos grandes premios no ha tenido un buen desempeño en la Q3.

“Bueno, considerando la penalización en la parrilla, creo que si logramos ser el equipo con más puntos este fin de semana, será una buena noticia. Nuestro objetivo será volver al podio”.

“Probablemente, el domingo, con la estrategia, podamos hacer algo, pero obviamente necesitamos una buena clasificación para estar lo más adelante posible”, concluyó.