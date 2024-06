Eurocopa 2024: Ucrania se mantiene, Austria Sorprende y Francia decepciona

La Eurocopa 2024 sigue su marcha y ha llegado al séptimo día de actividades de fase de grupos. En este día, la Selección de Ucrania venció a Eslovaquia para asegurar su participación en la competencia; Austria madrugó a Polonia, y Francia y Países Bajos protagonizaron el empate del día, donde hubo un polémico gol anulado.

El certamen vive jornadas intensas. A punto de cerrar la segunda ronda de la fase de grupos, equipos como el local Alemania y la Selección de España ya se han clasificado a los octavos de final. Ha habido empates sorpresivos, como el de Inglaterra, y algunas derrotas inesperadas, como la de Bélgica.

La actividad de la Euro del viernes 21 de junio

Este viernes 21 de junio se vivió un intenso partido a primera hora, donde Eslovaquia buscaba acabar con las esperanzas de Ucrania de clasificarse a la siguiente ronda. Sin embargo, los ucranianos lograron salir victoriosos.

Tras un primer tiempo dominado por Eslovaquia, que llegó al entretiempo ganando por la mínima y con los ucranianos salvados por su guardameta, Ucrania despertó en el minuto 54 para lograr el empate. Después de varios cambios en el terreno de juego por parte de ambos equipos, los ucranianos sentenciaron el encuentro en el minuto 80, sin dar más oportunidades a los eslovacos.

La goliza del día

El segundo encuentro del día, protagonizado por Polonia y Austria, presenció un gol tempranero en el minuto 9, anotado por el conjunto austriaco con un magnífico centro rematado de cabeza. Más adelante, en el minuto 30, los polacos despertaron y lograron empatar el partido con un balón reventado dentro del área chica.

Iniciando la segunda parte del encuentro, después de una primera parte dominada por Austria y una Polonia dispersa en el terreno de juego, llegaron los cambios en ambos equipos. Destacó una tarjeta amarilla para Robert Lewandowski. Austria anotó el segundo gol al minuto 66, seguido de un penalti a favor de Austria en el minuto 78, que sentenció el encuentro 3-1 para conseguir sus primeros 3 puntos.

El polémico gol anulado

El juego más esperado del día entre Países Bajos y Francia vivió un primer tiempo sin goles. Fue una competencia reñida entre ambas selecciones, pero ninguna logró concretar tiros al arco, con Les Bleus más cerca de mover el marcador pero sin éxito, destacando los errores en puerta de Antoine Griezmann.

Al inicio de la segunda parte, los galos dominaron el balón, pero los neerlandeses sorprendieron en el minuto 68 con una jugada peligrosa que resultó en el primer gol, el cual fue anulado por fuera de juego después de la revisión en el VAR. Con varios cambios realizados por ambos lados, el encuentro finalizó en empate, con un punto para cada equipo.

Sigue la actividad de la Eurocopa 2024

El sábado 22 de junio continuará la fase de grupos cerrando la segunda ronda con los encuentros entre Georgia vs. Chequia a las 7:00 horas, seguido de Turquía vs. Portugal a las 10:00 horas, y finalizando con Bélgica vs. Rumania a las 13:00 horas. Aquí, en Publimetro Deportes, te traemos toda la información de la actividad de la Eurocopa 2024.