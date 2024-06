‘Un error que Santi Giménez no tenga competencia’: Luis García explota contra la Selección

Luis García dice que es un error que Santi Giménez no tenga presión dentro del Tri. Imagen: Getty images/ @garciaposti (especial).

Santiago Giménez vive su momento como delantero titular de la Selección Nacional en la Copa América 2024, ya que Henry Martín y Raúl Jiménez, quienes podrían ser sus competidores, quedaron fuera de la convocatoria de Jaime Lozano. Para Luis García, esto significa un error, ya que Giménez podría no rendir al 100% en el torneo debido a esta situación.

Durante una conferencia de prensa, el comentarista habló sobre la situación del Tri de Jimmy Lozano de cara a la Copa América, donde aseguró que se protege demasiado a Giménez al no tener más delanteros que puedan representar una competencia para él.

“Lo peor que le pudo haber pasado a Santiago Giménez es que Henry Martín no estuviera. El que no tenga una competencia interna es lo que más afecta a Santiago Giménez, porque se espera que juegue todos los minutos y marque cuatro goles por partido, pero eso no va a pasar.”

El exdelantero del Atlético de Madrid también comparó situaciones que se han dado en la historia del Tri con jugadores destacados en la Selección: “Eso lo hizo Hugo Sánchez en su momento y nadie más. Javier Hernández, en su momento, tuvo competencia. Oribe Peralta tuvo competencia. Jared Borgetti tuvo competencia. Todos los delanteros que ha tenido la selección han tenido competencia interna y eso automáticamente los hace mejores”.

Para uno de los máximos goleadores de la Selección Nacional, espera que Giménez tome la oportunidad y sea efectivo en los partidos que tendrá como titular: “Todos los delanteros han tenido competencia interna y eso los hace automáticamente mejores. En esa búsqueda de protegerlo o de darle un lugar, se han equivocado. Hoy a Santi lo ponen como titular. Con todo respeto para Martínez, no es tanta competencia y no le hará ruido ni lo va a inquietar, le quitaron dos competidores brutales como Jiménez y Martín”.

El ‘Bebote’ arranca el torneo de Conmebol sin anotar un gol con la Selección mexicana tras casi un año y 30 partidos, en los cuales solo ha marcado cuatro goles, algo que García ve difícil de aceptar, pero confía en que a partir de este torneo se convierta en el goleador del Tri.

“Es un delantero extraordinario, ha marcado 50 goles en Europa, lo quieren equipos más importantes y le está costando en la Selección Nacional. Está llamado a ser uno de los que tome la estafeta de esas vacas sagradas que ya están saliendo. La dificultad está en estos que vienen detrás, porque no se les ha dado la oportunidad antes y no han tenido minutos. Hoy México está sufriendo en esta parte”, afirmó.

¿Cuándo jugará México en Copa América?

La Selección mexicana jugará su primer partido en la Copa América contra Jamaica a las 19:00 horas, donde Jimmy Lozano buscará comandar su primera victoria desde el pasado 31 de mayo, cuando ganaron por la mínima frente a Bolivia.