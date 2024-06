¡Insólito! Drew McIntyre ataca brutalmente a CM Punk hasta dejarlo sangrando e inconsciente

La WWE tuvo este viernes 21 de junio la emisión de otro de sus programas semanales, Smack Down, en el que grandes figuras se dieron cita para regalar a los aficionados segmentos interesantes y grandes luchas. Uno de los momentos más esperados fue sin duda la aparición de Drew McIntyre, quien desde hace tiempo busca encontrarse con CM Punk para resolver los problemas que acarrean desde antes de WrestleMania 40.

Como es bien sabido por todos, luego de que en el pasado pago por evento, Clash at the Castle, Drew McIntyre perdiera la oportunidad de retomar el Campeonato Mundial Pesado de la compañía debido a una intervención de ‘Best in the World’, sus intenciones por encontrarse con Punk eran bastantes para saciar su sed de venganza.

Fue hasta este viernes cuando en un segmento en el que detrás una cortina de acero se escucharon fuertes golpes y al levantarse se pudo apreciar como se trataba de los dos gladiadores. Punk se encontraba tirado en el suelo ensangrentado sin movilidad, mientras McIntyre lo veía con enojo.

Posterior a ello, el escocés procedió a levantarlo y llevarlo hasta la rampa de salida de la arena en donde todo el público se mostró impactado e incluso algunos abuchearon. Sin pensarlo, Drew tiró al ‘Best in the World’ en el suelo y de inmediato las autoridades aparecieron para auxiliarlo e intentar despertarlo después de la brutal golpiza que lo dejó inconsciente.

Es importante mencionar que esto parece ser solo el comienzo de la rivalidad, ya que la parición de Punk ha destruido varias de las aspiraciones del escocés en la compañía y también lo mermó de tener su gran momento en la Vitrina de los Inmortales, donde lo atacó para luego servir a Damian Priest la oportunidad de coronarse.