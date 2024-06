“Eres un mediocre”: Faitelson y Marc Crosas protagonizan intensa pelea

La rivalidad entre David Faitelson y Marc Crosas se intensificó en las últimas horas, después de que el periodista deportivo llamó “mediocre” al exjugador español.

Todo comenzó luego de que Faitelson confundió a Jesús Gallardo con Julián Araujo cuando realizaba una comparativa con Gerardo Arteaga, durante el duelo entre México y Jamaica.

La reacción de su compañero no tardó en llegar y le recriminó que era increíble que no se supiera los nombres de los jugadores de la Selección azteca.

“Que no conozcas a 4 jugadores de Brasil lo entiendo, Faitelson. ¿Pero a los mexicanos?”, escribió Crosas en su cuenta de X, a lo que el exanalista de ESPN le pidió que no fuera un “vende espejitos”.

“Crosas: me da mucho gusto que estés muy pendiente de lo que digo y hasta lo que no digo… Aporta algo, no seas el mismo mediocre, vende espejitos que vino a México cuando no tenías nivel para jugar en la Liga MX… Aunque haciendo lo que estás haciendo esta noche, ser el “back up” de la transmisión, es tú lugar, sin duda”, respondió.

Como era de esperarse, el exjugador español contraatacó y cuestionó la carrera de su compañero en el periodismo deportivo.

“Eres un ejemplo a seguir David, y como tal, nos has demostrado a todos que se puede estar más de 30 años en televisión nacional criticando sin aportar absolutamente nada más que hate y sin tener ni idea de lo que hablas. Orgulloso de formar parte de tu gran escuela. Seguimos”, añadió.

Sin embargo, la bronca no terminó ahí, ya que Faitelson se enganchó y calificó a Marc Crosas de mediocre.

“Sí, tú también demuestras que eres un gran “compañero”, pero bueno, paremos ahí. No te voy a hacer “trending topic”. Tú miserable actitud comprueba lo que eres: ¡un mediocre!”, sentenció.