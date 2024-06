Albania recibe multa de la UEFA por comportamiento inapropiado de su afición

La Eurocopa 2024 se vive con gran intensidad por parte de los asistentes, quienes en ocasiones superan los límites, como sucedió recientemente con la Selección de Albania, multada por la UEFA debido a comportamientos inapropiados durante su enfrentamiento con Croacia.

La Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA anunció el domingo una multa de 47,500 euros para la Federación Albanesa de Futbol, debido a incidentes ocurridos el 19 de junio de 2024 en el Estadio Volksparkstadion, ubicado al norte de Alemania.

“La sanción económica se debe a problemas causados por algunos aficionados albaneses, quienes encendieron bengalas, difundieron mensajes inapropiados durante el partido Croacia-Albania y provocaron la interrupción del juego por parte de un seguidor”, declaró la Federación Albanesa de Futbol en un comunicado.

¿Qué ocurrió en el encuentro de Albania y Croacia?

Durante el encuentro, se escucharon cánticos provocativos contra los serbios por parte de ambas aficiones, incluyendo consignas como “matar al serbio”, lo cual llevó a la Selección de Serbia a amenazar con abandonar el torneo si no se aplicaban las sanciones correspondientes.

El Secretario General de la Asociación Serbia de Futbol, Joven Surbatovic, solicitó a la UEFA imponer sanciones severas a las federaciones de Croacia y Albania. De lo contrario, advirtió que Serbia tomaría medidas por su cuenta.

Según la Federación Albanesa, recibieron una multa de 25,000 euros por “emitir mensajes inapropiados durante el partido”, sumándose a una multa previa de 37,375 euros por incidentes durante el partido debut contra Italia.

Además, la Federación Albanesa instó a sus aficionados a evitar mensajes de contenido político o étnico durante los partidos.

“Una vez más, la Federación de fútbol hace un llamado a los aficionados albaneses para que sean más responsables y eviten estos incidentes y disturbios, que son totalmente evitables y pueden resultar en sanciones económicas, dañando la imagen de Albania y del fútbol albanés. No se tolerarán mensajes de carácter no deportivo (político, étnico, etc.) durante los partidos”, destacó.

Cabe mencionar que la Selección de Croacia también fue multada por los incidentes ocurridos en ese partido, aunque en su caso la multa fue menor, ascendiendo a 27,000 euros.