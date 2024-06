Rafa Márquez no logra el ascenso con el Barcelona Atlètic

El Barça no supo manejar la ventaja

El Barcelona Atlètic, que es dirigido por el mexicano Rafael Márquez, falló en su intento por ascender a la Segunda División de España, al ser superado en la final de la Primera Federación por el Córdoba, con un marcador global de 3-2.

En el encuentro de ida, el resultado terminó igualado a un tanto, por lo que todo se definió este domingo en el Estadio Municipal Nuevo El Arcángel, donde los blaugrana comenzaron ganando con un golazo de Héctor Fort, al minuto 14.

Sin embargo, los locales lograron reaccionar y Toril igualó los cartones con un remate de cabeza, antes de que finalizara la primera mitad.

Para la parte complementaria, los cordobeses le dieron la vuelta a la situación con el doblete de Toril, al minuto 52.

El Barça B ya no fue capaz de reaccionar y al final cayó 2-1, 3-2 en el global, por lo que se quedaron si el ascenso, el cual fue para el Córdoba, que estará jugando en la Segunda División la próxima campaña.

Márquez defiende el estilo del Barça

Rafael Márquez, entrenador del Barcelona Atlètic, no mostró arrepentimiento por aferrarse al estilo de juego del conjunto blaugrana, pese a que le costó el ascenso ante el Córdoba.

“Tenemos una filosofía y una idea que al final hay que morir con esa idea de juego. Con esta idea tienes que asumir ciertos riesgos y esto es lo que provocó el segundo gol. A veces sucede y otras no. Es parte del riesgo de jugar así. Jugar de otra manera no es el estilo Barça y eso es una de las prioridades y por algo me contrataron, para intentar que los chicos tengan esta filosofía”, declaró el mexicano.

El Kaiser azteca destacó lo aprendido en estas dos temporadas con el Barcelona, aunque no confirmó su permanencia. “Estos dos años me han servido de experiencia y creo que tendríamos que hacer un nuevo equipo, que se queden juveniles que puedan servir de base. Si me llegara a quedar, conozco el proceso y hay un buen entendimiento con la parte del ‘scouting’ y del futbol base para formar un equipo competitivo”, agregó.