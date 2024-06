“Deseo que sea un delantero de época”: Jimmy Lozano respalda a Santi ante sequía goleadora

Santiago Giménez no ha rendido como se esperaba en Selección mexicana.

La Selección mexicana de futbol debutó en la Copa América 2024 con un triunfo por la mínima ante Jamaica; sin embargo, una de las cosas que más preocupa a la afición es la falta de gol.

Y es que Santiago Giménez pintaba como la solución a este problema debido a la gran temporada que tuvo con el Feyenoord. Lamentablemente, su nivel ha ido de menos a más y en selección no ha rendido como se esperaba, por lo que incluso han comenzado a lloverle críticas.

En ese sentido, Jaime Lozano salió en defensa del Bebote y en conferencia de prensa previo al duelo ante Venezuela, reveló que tuvo una plática con el jugador en la que le pidió no obsesionarse con el gol, pues considera que incluso sin anotar, su aporte en el equipo es importante.

“Santi hizo un buen trabajo, debe estar tranquilo. Hablé con él, de fluir, de no obsesionarse con los goles, ayuda con o sin balón”, mencionó.

Asimismo, el técnico del combinado azteca expresó su deseo porque Santiago Giménez sea un delantero de época con México, por lo que le pidió disfrutar de la Copa América.

“Tiene que disfrutar estar Copa América, tras el gran paso en Holanda todos deseamos que sea un delantero de época, pero hay que ir con calma es su primer torneo importante como titular y pronto llegarán muchos goles para él”, añadió.

Ausencia de Edson no preocupa

Sobre la lesión de Edson Álvarez, el Jimmy reconoció que será una ausencia sensible en caso de confirmarse su baja por lesión; sin embargo, se mostró positivo al mencionar que existen otros jugadores que pueden asumir el rol de líder dentro de la cancha.

“Es una baja sensible de confirmarse por todo lo que se manejó para la selección, su primer gran torneo, el hecho de ser capitán. Es para luchar y dedicarle todo lo que venga adelante, él ha expresado que quiere quedarse, ya veremos. No lo veo como desgracia, sino como oportunidad para alguien más, hay que estar preparados y no quejarse” mencionó.

“Es un golpe duro perder a tu capitán, pero el equipo se estabilizó rápido, me gusta ir hablando, le toca a César, son jugadores confiables, son algunos de los jugadores que más entienden lo que buscamos. Orbe, Chávez, tienen que asumir ese rol”, sentenció.