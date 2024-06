Liv Morgan celebra la defensa de su título al estilo ‘Hawk Tuah’

La estrella de la WWE, Liv Morgan, refrendó su título de campeona mundial femenil este fin de semana y tras asegurar que mantendrá su cinturón de monarca, decidió celebrarlo con un ‘Hawk Tuah’.

La gladiador se enfrentó este 23 de junio con Zoey Stark en House Show, en Michigan, a la cual superó para rentener su centro. Tras la batalla, la Liv Morgan grabó un video en el que es cuestionada sobre cómo se siente a lo que ella responde que muy bien y que se merecía un buen ‘Hawk Tuah’.

De esta forma, la luchadora extiende su reinado en la WWE, el cual comenzó el pasado 25 de mayo cuando se impuso sobre Becky Lynch en el King and Queen of The Ring de Arabia Saudita.

¿Qué es el Hawk Tuah?

Este fin de semana se hizo viral en redes sociales un video en el que aparece un joven que es entrevistada de manera espontánea en las calles de Estados Unidos.

Los youtubers Tim and Dee TV estaban preguntando a mujeres que cuál era la acción en la cama que volvía locos a los hombres, a lo que la joven rubia no se cortó y dio una respuesta sincera.

“Oh, tienes que darle el escupitajo hawk tuah en esa cosa”, dijo, al mismo tiempo que hacía la mímica del movimiento. Esto fue compartido en forma de reel y rápidamente se hizo viral en todo el mundo, y rápidamente se hicieron memes, imágenes y más.

¿Quién es la famosa mujer?

Los mismos youtubers señalaron que el nombre de la joven es Hayley Welsh y la amiga que la acompaña es Chelsea Bradford; sin embargo, los usuarios de las redes sociales no han podido encontrar pruebas contundentes que la ‘Hawk Tuah Girl’ sea Welsh.

Aunque también fue buscada Bradford y con ella aparecieron imágenes junto a la rubia más famosa del momento.

También ha trascendido que Hayley Welsh suspendió su cuenta de Instagram ante la fama que consiguió, así como que era maestra de preescolar y debido a al video, fue obligada a realizar. Aunque todo queda en especulaciones y todavía no hay nada oficial.