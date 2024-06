¡No sabían los jugadores! Miguel Herrera revela que plantel de Xolos no sabía su posición en la tabla porcentual

Miguel Herrera volvió a causar polémica en las redes sociales al revelar parte de lo que pasaba en el vestidor de los Xolos de Tijuana en su reciente etapa al mando de los fronterizos.

El Piojo fue invitado al podcast que protagoniza Ricardo La Volpe y ahí detalló aspectos negativos que tienen en día de hoy los jugadores. Lo más revelador es que dio entender que el plantel no sabía que se estaban jugando ser últimos de la tabla porcentual y así evitar pagar una importante multa.

Inclusive, el dueño del club fue duro con sus futbolistas al especificar que la multa la descontarán del sueldo de los jugadores por no poder sacar los resultados en la cancha.

“Antes se ganaba dinero arriba o abajo, ¿estabas peleando el descenso? Te ofrecían dinero por no descender. Hoy me quedó claro que Jorge peleaba, y les dijo: ‘Bueno, yo voy a pagar, yo voy a terminar pagando, pero a ustedes les voy a descontar una lana, porque qué chido que yo tenga que pagar solo y ustedes, pues, pues no pasó nada, ¿no?’”, dijo Miguel Herrera.

“El jugador en esa parte está cómodo, no descienden... Yo creo que el 99 por ciento del plantel no tenía ni idea de que el equipo estaba ya por descender, o ser último lugar y pagar la multa. No tienen presión, no hay descenso, somos el último lugar de la porcentual, les dije ‘no somos el último lugar de la tabla, somos el último lugar de la porcentual, aquí no pasa la tabla, ¿no se dan cuenta? No sabían los jugadores”.

Xolos de Tijuana terminó en el último lugar de la tabla de cociente con 99 puntos en 102 partidos, y tras esto, la directiva terminó por darle las gracias al entrenador.