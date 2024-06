Trevor Bauer quiere ganar la Triple Corona y el campeonato con los Diablos

A pesar de ya estar en los libros de los récords por la hazaña de realizar más ponches en un partido en la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos, el pitcher norteamericano, Trevor Bauer, ya tiene en su mente sus próximos objetivos con la novena escarlata.

En entrevista para el sitio Séptima entrada, el californiano aseguró que va por la Triple Corona de picheo, además de querer ser el lanzador con mejor efectividad en la historia de la organización.

“Me encantan mis ponches, así que obtener ese récord fue lo principal que estaba buscando”

“Personalmente, me gustaría ganar la Triple Corona. Sé que ya se ha hecho antes, pero nadie lo ha conseguido en mucho tiempo, así que voy detrás de eso”.

Por otro lado, en temas de conjunto, Bauer sueña con levantar el campeonato en la Liga Mexicana de Beisbol, algo que en su carrera aún no ha conseguido.

“Realmente, por el lado del equipo, es el campeonato. Quiero ganar”, agregó Bauer. “Nunca he ganado un título en mi carrera; gané un par en ligas menores y fue una gran experiencia, pero no (lo he conseguido) en la liga principal de donde he jugado. Así que quiero ganar, ese es realmente mi foco en cuanto al equipo”.

Actualmente, Bauer tiene números para ir detrás de estos objetivos, sin embargo, sus próximas aperturas será vitales en el tema de conseguir la Triple Corona.

¿Qué es la Triple Corona para un pitcher?

Cualquier lanzador que aspire a ganar la Triple Corona de pitcheo necesita liderar su liga en juegos ganados, efectividad y ponches.