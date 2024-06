“Hay que admirarla y apoyarla”: Canelo Álvarez se rinde ante Claudia Sheinbaum

Saúl Canelo Álvarez volvió a llenar de elogios a Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de México después de haber ganado las elecciones el pasado 2 de junio.

Fue durante una entrevista con Univision Fresno, donde el pugilista tapatío expresó su admiración por la militante de Morena, considerando que es un ejemplo para todas las mujeres, ya que no será fácil la labor que tendrá como mandataria federal del país.

“Hay que admirarla, hay que admirar a todas las mujeres y que ellas se motiven con lo que acaba de suceder, la primera presidenta de México. Que vean que todo es posible. Admiración para ella porque siendo mujer, echarse el país encima, tener toda la responsabilidad de un país como México, no es fácil. Hay que apoyarla y apoyarnos entre todos para tener un país mejor”, expresó.

Canelo recuerda controversia con Messi

En el Mundial de Qatar 2022, Álvarez Barragán protagonizó una polémica después de expresar su intención de golpear a Lionel Messi.

Lo anterior, debido a que durante este torneo, se filtró un video en el que el astro argentino pisó una playera de la Selección mexicana, hecho que provocó la furia del boxeador, quien aseguró que Messi se las vería con él en cuanto cruzaran caminos.

Sin embargo, días después, el Canelo se disculpó con el astro argentino, ya que el tema se viralizó fuertemente en redes sociales al punto en el que el Kun Agüero salió en su defensa.

Tras casi dos años de aquel suceso, el pugilista tapatío rompió el silencio y en esta misma entrevista con Univision, reconoció que fue un error el haberse expresado de esa manera contra Messi.

“Hay que reconocer cuando uno se equivoca. No te hace más ni menos, hay que reconocerlo... la euforia de ver ganar a México y verlo cómo pasó en ese momento, de verlo perder, apoyar a los mexicanos en ese momento y de que pierdan, pues obviamente uno no se fija en lo que hace. Hay que reconocer cuando la regamos y no pasa nada”, mencionó.

Es importante mencionar que Canelo Álvarez volverá a los cuadriláteros el próximo mes de septiembre después de haber vencido categóricamente a Jaime Munguía. De momento, aún se desconoce su rival, pero es un hecho que no será David Benaviez, su rival mandatario por el CMB y a quien el tapatío se ha negado a enfrentar.