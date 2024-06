Inconcebible, la deportista mexicana Andrea Palafox queda fuera de París 2024 por un error administrativo

A menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos, la tiradora mexicana Andrea Palafox recibió la mala noticia de que no competirá en París 2024, la atleta reveló que su exclusión se debe a un error en la asignación de la plaza para la competencia de tiro deportivo, ya que ella ya había sido notificada de que acudiría.

¿Qué fue lo que sucedió con Andrea Palafox?

A través de su cuenta de Instagram, la tiradora mexicana expresó su profunda decepción, compartiendo con sus seguidores el golpe que representa esta decisión en su carrera deportiva, “Me acaban de avisar que no asistiré a París 2024 por un error que alguien cometió al asignar la cuota. Yo no pedí estar en esta situación. Es muy difícil entender cómo se puede tomar una decisión tan deliberada en una situación tan importante para un atleta”, escribió la atleta, visiblemente afectada.

La noticia llegó en un momento especialmente doloroso para Palafox, quien apenas la semana pasada había sido confirmada como parte del equipo olímpico bajo el criterio de mejor ranking a nivel continental, según la Federación Internacional de Tiro Deportivo.

Su inclusión marcaba la quinta plaza para México en Tiro Deportivo en los próximos Juegos Olímpicos, junto con Gabriela Rodríguez (skeet) y Alejandra Zavala (Pistola 25m) en la rama femenil, y Edson Ramírez (Rifle de aire 10m) y Carlos Quezada (Rifle tres posiciones) en la rama varonil.

¿Quién acudirá en el lugar de Andrea?

La plaza de Palafox fue reasignada a Goretti Zumaya, otra destacada tiradora mexicana; según trascendió, el error se debió a que Zumaya, quien tenía un mejor ranking continental, había sido inicialmente pasada por alto en la asignación de las plazas, esta corrección dejó a Andrea fuera de la competición olímpica.

plata Michel Quezada, Andrea Palafox y Elizabeth Nieves consiguieron una nueva presea I @CODEGuanajuato

En respuesta a esta situación, el comunicado oficial de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) que anunciaba la participación de Palafox fue eliminado. Reportes recientes indican que Zumaya, quien recientemente había comenzado una etapa como coach de Tiro Deportivo, ahora competirá en París 2024, llevándose el boleto que originalmente había sido otorgado a Palafox.

Este error administrativo no solo afectó la carrera de Andrea, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión de las plazas olímpicas y la transparencia en los procesos de selección.