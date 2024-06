“Es un golpe duro para mí”: Edson Álvarez confirma su baja para el resto de la Copa América

El peor de los escenarios llegó para la Selección mexicana, esto luego de que su capitán, Edson Álvarez, se perderá el resto de la Copa América 2024 por lesión.

Fue el propio jugador quien mediante un video subido a las redes sociales de la selección, confirmó su baja para lo que resta del campeonato, asegurando que es un golpe duro para él.

“Hola incondicionales. Me sentí con las ganas y responsabilidad de ser yo quien les de este mensaje. Desafortunadamente mi participación en Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras, es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, pero son cosas del futbol”, mencionó.

Pese a ello, el centrocampista de 26 años confirmó que permanecerá en la concentración del combinado azteca con el objetivo de brindar apoyo moral a sus compañeros, por lo que iniciará su rehabilitación con el cuerpo médico de la Selección.

“También quería comunicarles que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha. También me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible”, sentenció.

¿Cuál es la lesión de Edson?

El cuerpo médico del Tricolor explicó que el centrocampista de 26 años sufrió un desgarro en el bícep femoral, por lo que su tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

Los estudios realizados a Edson Álvarez este día en L.A arrojaron que nuestro capitán sufrió un Desgarro parcial Miofascial de Músculo Bíceps Femoral y Músculo Semitendinoso Izquierdo”, informó.

La lesión de Edson Álvarez llega en un momento crítico para México, que actualmente se encuentra en una etapa de reestructuración en la que el Machín funge como el líder del vestidor.

Además, la lesión del canterano del América se presentó justo cuando el Manchester United se había interesado en sus servicios, por lo que esta situación podría echar para atrás cualquier posibilidad de negociación.