Pumas se retracta y no fichará a David Martínez

Los Pumas de la UNAM dieron a conocer que ya no llevarán a cabo el ficha del paraguayo David Martínez, quien arribó a la Ciudad de México el pasado domingo para concretar su incorporación al conjunto felino.

“El Club Universidad Nacional informa que por no convenir a los intereses de ninguna de las partes involucradas en la contratación de David Martínez, el jugador no llegará a nuestra institución”, señaló la institución en un comunicado.

Si bien, no se especificó la causa por la que los universitarios ya no completaron la contratación del defensa de 26 años, ha trascendido que se debió a que Martínez no superó las pruebas físicas.

En el primer semestre del 2024, Martínez apenas disputó con River Plate cinco partidos en los que acumuló 184 minutos, mientras que en 17 s quedó en la banca y en tres no fue convocado.

El zaguero paraguayo se ha visto afectado del tendón rotuliano de una de sus piernas, por lo que desde el 2021 se ha perdido 57 encuentros, acumulando 319 días de inactividad.

Con esto, los Pumas solo cuentan con Jorge Ruvalcaba y Michelle Rodríguez como sus refuerzos, hasta el momento. El torneo Apertura 2024 arranca el 5 de julio.