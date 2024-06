Sergio Canales convenció a Óliver Torres de firmar con Rayados

El flamante refuerzo de los Rayados de Monterrey, Óliver Torres, rompió el silencio en España y dio detalles de como fue que se convenció de llegar a la Liga MX y fichar con la escuadra norteña.

En una entrevista para el portal relevo, el exjugador del Sevilla declaró que Sergio Canales fue vital para animarlo de llegar a la pandilla, diciéndole maravillas del club y de la ciudad.

“Fue curioso porque tuve la reunión por la noche con el presidente y el director deportivo y a los cuatro días vi que me siguió Canales en redes y dije: ‘ostia, esto va más en serio’ y rápido nos escribimos y me envió un audio de cuatro minutos contándome un poco todo lo que era la Ciudad, cómo era el proyecto, cómo se había sentido él este año y en esos tres, cuatro minutos la verdad que me convenció, estaba súper feliz, súper motivado. Me dijo que tenía ganas de que fuera para allí, y desde ese día me está ayudando muchísimo y se lo agradezco mucho”.

Canales y Óliver Torres eran rivales en la Liga de España al jugar para equipos que no se querían deportivamente hablando, como lo es el Betis y el Sevilla, sin embargo, ambos futbolistas se conocían a la perfección por su paso con la Selección Española.

Óliver aún no ha podido pisar el suelo regiomontano a pesar de ya tener un mes que se anunció su llegada a los Rayados, esto debido a que hasta este 30 de junio termina su contrato con el Sevilla, por lo que reportará desde el lunes primero de julio con el Monterrey.

Se espera que Canales y Torres formen uno de los mejores mediocampos de la Liga MX, además, Luis Romo y el Corcho Rodríguez forman parte de este sector del campo.