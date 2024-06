Místico y los Lucha Bros formarán equipo para brillar en el cartel de Forbidden Door

Las emociones en la lucha libre no se detienen y en esta ocasión es la promoción de Tony Khan, All Elite Wrestling, la que da la campanada en redes sociales anunciando una lucha espectacular para su próximo evento Forbidden Door. Una lucha de tríos es la que pretende hacer vibrar a los aficionados juntando grandes nombres como el de Místico, Rey Fenix y Penta Zero Miedo.

Fue mediante redes sociales que se liberó la imagen promocional del combate en donde los tres luchadores mexicanos antes mencionados subirán al ring para encararse con el stable de ‘Los Ingobernables’, mismo que está compuesto por Titán, Yota Tsuji e Hiromu Takahashi. Es importante recordar que el evento en donde se tiene previsto el cruce forma parte de una alianza con NJPW y es por ello que se pueden ver a estas estrellas en el enlonado.

Por su parte, debemos señalar que esta lucha es parte del zero hour, lo que significa que como tal no formará parte de la cartelera oficial de Forbidden Door, sino de su Kick Off. Aun así, este es un combate que genera mucha expectativa en los fanáticos debido a la calidad de los gladiadores seleccionados para el combate.

Grandes lances y espectacular técnica es la que caracteriza a los involucrados, prometiendo a los espectadores un combate de ensueño en el que se asegura un gran espectáculo. Incluso, podemos mencionar como en redes los fanáticos han agradecido al CMLL el hacer posible estos enfrentamientos.

El resto de la cartelera, que tendrá lugar el próximo 30 de junio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, queda conformado de la siguiente manera:

Por el Campeonato Mundial de AEW - Swerve Strickland (c) vs. Will Ospreay

Por el Campeonato Mundial Pesado de la IWGP - Jon Moxley (c) vs. Tetsuya Naito.

Por el Campeonato Femenil TBS y el Campeonato Femenino NJPW Strong - Mercedes Moné (c-TBS) vs. Stephanie Vaquer (c-NJPW).

Por el Campeonato Mundial Femenino de AEW - Toni Storm (c) vs. Mina Shirakawa.

Cuartos de Final del torneo de la copa Fundación Owen Hart - Bryan Danielson vs. Shingo Takagi.

Lucha de escaleras por el vacante Campeonato TNT - Konosuke Takeshita vs. Mark Briscoe vs. Jack Perry vs. Dante Martin vs. Lio Rush vs. El Phantasmo.

Zack Sabre Jr. vs. Orange Cassidy.

MJF vs. Hechicero.

Lucha de Trios - ‘The Elite’ The Young Bucks y Kazuchika Okada vs. ‘The Acclamied’ Anthony Bowens, Max Caster e Hiroshi Tanahashi.

Lucha de Trios - ‘The Learning Tree’ Chris Jericho y Big Bill con Jeff Cobb vs. Samoa Joe, Hook y Katsuyori Shibata.