“Cállate la boca y no hables de tu hijo”: García Aspe explota contra el Chaco Giménez

La Selección Mexicana protagonizó un terrible partido ayer por la noche cuando se enfrentó con Venezuela y cayó por la mínima de manera sorpresiva. Este resultado ha generado que muchos periodistas y exjugadores salgan a dar su opinión sobre el encuentro, señalando culpables sobre el descalabro y defendiendo a algunos otros hombres. Este es el caso de Christian ‘Chaco’ Giménez, quien se robó los reflectores al salir en defensa de su hijo, Santiago.

Las declaraciones del exfutbolista fueron contundentes al señalar que para Jaime Lozano no era tan grato poner a su hijo, Santiago, de inicio en los partidos siendo más un tema de presión mediática que táctico, razón por la que incluso no lo deja terminar los encuentros, sustituyéndolo casi al inicio del segundo tiempo desde que inició la Copa América.

Estas palabras hicieron mucho eco en redes con algunas personas coincidiendo en las declaraciones del exjugador y otros cuestionando que lance tan fuerte acusación al entrenador de la Selección Mexicana. Uno de los personajes que reaccionó fue el ahora analista, Alberto García Aspe, quien lanzó un dardo a Giménez pidiendo que no comentara el tema y evitara defender a su hijo en televisión.

“Lo que no logro entender es que esté un tipo como el Chaco Giménez en una televisora. Número uno, es una telvisora, es representante y es papá. Cállate la boca, cállate la boca y no hables de tu hijo. Él que se las arregle ahí si no tiene la confianza, que él vea como va a jugar, pero tú sales a defenderlo en la televisora. Fuera dale los consejos que quieras, pero no lo defiendas, porque ya eres juez y parte”, comentó Aspe.