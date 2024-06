Chicharito manda mensaje a los que piensan que se distrae con los streams y la Kings League

Javier Hernández ha sido criticado por el pobre rendimiento que ha tenido en Chivas y que parece estar más enfocado en sus proyectos alternos que en su carrera como futbolista; sin embargo, el Chicharito salió a responderle a sus detractores y les pidió que “abran la mente”.

Hernández Balcázar hizo esta declaración a través de un stream de Twitch y después lo compartió en un reel de Instagram, en el que calificó de ridículas las suposiciones de que no está enfocado en su carrera.

“En qué cabeza cabe, que de verdad siguen creyendo que esto es distracción. Estoy en mi casa, puedo estar echado viendo televisión, viendo un partido de futbol, viendo una película. ¿Creen que esto me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto del equipo (Kings League) y todo esto de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento de mañana, por ejemplo, en Chivas? Si creen eso, creo que me encantaría que pudieran abrir un poquito más su mente” dijo en primera instancia.

Chicharito señaló que su prioridad son las Chivas así como lo fue el Galaxy, donde también realizaba streamings y marcaba golea hasta antes de su lesión de rodilla.

“La vida no es así, la vida es así. Mi prioridad es Chivas y será siempre Chivas, como lo fue el L.A. Galaxy. En la temporada antes de que me lastimara de mi ligamento cruzado, cuando estaba haciendo muchos goles, también estaba haciendo streams. Lo único que quiero aquí es que no necesito que me quieran, no necesito que me acepten, no necesito que nada, pero que no sean mentes cerradas. Hay que cambiar ya de esto”, comentó.

También explicó los motivos por el que juega videojuegos y hace streamings, además de que señaló que no lo hace todos los días y que no le dedica tanto tiempo.

“De nada va a servir que critiques, que vengas, que chingues y que creas que porque me vengo a sentar aquí, prendo una cámara, me pongo a jugar videojuegos, hablo de un proyecto como la Kings League, que no lo hago todos los días, pero por tres, cuatro horas en un día o a veces más vaya a afectar el jugar futbol. Me encanta mucho hacer streams, simple y sencillamente por dos razones. Una, porque creo que me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa mi vida y que le interesa verme aquí a pendejear y haciendo videojuegos”, ecplicó

“Y la segunda es porque a mí me sirve como un ejercicio de mostrarme, mostrarme auténticamente, lo que no se da en cuenta que esto es vida. Esto a mí me nutre, esto a mí me da más energía, más ganas de poder ir mañana a entrenar, a seguirme partiendo la madre, a seguir disfrutando de esta vida que solamente hay una y que el día de mañana siempre tenemos un día menos, no un día más”, agregó.

Chicharito Hernández regresó a Chivas en el Clausura 2024 y se perdió varios partidos debido a que se estaba recuperando de una lesión de rodilla. Al final disputó 12 encuentros entre Liga MX y Concachampions, en los que solo consiguió un gol y no dio ninguna asistencia.