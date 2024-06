“Llego al más grande de México”, Sandra Paños reporta con el América Femenil

América Femenil realizó uno de los grandes fichajes para el Apertura 2024 de la Liga MX Femenil con la contratación de Sandra Paños y este 27 de junio la guardameta española arribó a la Ciudad de México para incorporarse al club azulcrema.

En sus primeras declaraciones como jugadora de las Águilas, Paños García-Villamil explicó el motivo por el que aceptó la oferta del club mexicano. “Tenía ganas de vivir experiencias diferentes, sobre todo en el tema personal no, es algo totalmente diferente y venir al club más grande de México creo que era la mejor manera de cambiar de club”.

Sandra explicó que Andrea Pereira tuvo mucho que ver en su decisión y que conoció más del América cuando se enfrentaron con ellas el año pasado en un duelo amistoso en el Estadio Azteca.

“Desde que vinimos en pretemporada he estado hablando mucho con Andrea Pereira y me contaba de todo. Si que es verdad que por tema horario era complicado seguir la competición, pero los últimos partidos si que los he intentado seguir. Al final Yo vengo a sumar y a intentar hacer campeón al América”, explicó.

Por último destacó que desde su visita sintió el cariño de la afición y que eso también la motivo a venir a México. “Al final es venir a un sitio donde te quieren y muestran ese cariño y aprecio en todo momento. Incluso cuando venimos con el Barça, el cariño que sentimos aquí era totalmente diferente al de otros sitios”, agregó.

La originaria de Alicante llega procedente del Barcelona Femenino, club en el que jugó los últimos nueve años y con el que ganó cinco Ligas españolas, tres Champions League, seis Copa de la Reina y cuatro Supercopas de España.

Sandra Paños pinta para ser la portera titular del América, aunque Itzel Velasco también podría tener actividad debido a la intensa actividad que tendrá el club este semestre. Las Águilas debutarán en la Liga MX Femenil el 7 de julio ante Cruz Azul; además de que disputarán la Summer Cup y la Concachampions Femenil.