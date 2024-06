“Erick Sánchez terminó en América, qué pena”: David Faitelson explota por el fichaje de las águilas

La tarde de este viernes 28 de junio, América y Pachuca sorprendieron a los aficionados mexicanos mediante sus redes sociales en donde hicieron oficial el traspaso de Erick ‘Chiquito’ Sánchez de la Bella Airosa a la capital del país. El jugador mexicano era uno de los nombres más codiciados debido a su destacado desempeño como tuzo, por lo que se creía que incluso su destino estaba trazado para Europa.

Lamentablemente para él, el fichaje por el Real Oviedo no pudo ser posible, ya que el quipo no logró el ascenso quedándose a las puertas de su traspaso y, por otro lado, la oferta que presentó el Sevilla quedó muy corta, por lo que fue imposible negociar. Ante ello, la oferta de América se concretó y las opiniones al respecto no se hicieron esperar, siendo una de las más llamativas la de David Faitelson.

El periodista de TUDN usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto del fichaje, lamentando que el futbolista nacional, con excelente calidad, siguiera su carrera en la Liga MX y no en el viejo continente. “Y la misma historia de siempre: Erick Sánchez terminó en el América y no en Europa. ¡Qué pena!”, compartió en su cuenta oficial de X.

Este mensaje hizo que muchos aficionados mostraran su descontento con el analista por opinar así de la decisión que tomó el Chiquito sobre su futuro. Por su parte, hubo muchos usuarios que coincidieron con su opinión señalando que ese el problema del futbol mexicano, aceptar la oferta local antes que la extranjera, a pesar de que esta sea menor a lo esperado.

Erick Sánchez, por lo pronto, se encuentra disputando la Copa América y tras el término de la misma, se dispondrá a reportar con su nuevo equipo para encarar el Apertura 2024 en miras a hacer un gran papel y mantener latente la opción de salir rumbo a Europa.