“Pedazo de tonto”: Miguel Herrera explota contra Fernando Cevallos en plena transmisión

El fichaje de Erick Sánchez por América es uno que se ha encargado de robarse los reflectores del mercado, debido a que el Chiquito es uno de los futbolistas que gracias a su proyección tenía más posibilidades de ir a Europa. Ahora, con su llegada al nido, el debate de su rol en Coapa no se hizo esperar, generando una polémica discusión entre Miguel Herrera y Fernando Cevallos.

Fue en la más reciente emisión del programa La Última Palabra, en donde el periodista y el estratega se enfrascaron en una discusión debido a que a Cevallos le pareció una mala contratación porque hay mucha competencia en su posición. Ante esto, Herrera respondió asegurando que no importa cuantos futbolistas tenga, Sánchez jugará siempre con América.

La discusión fue escalando de tono hasta el punto en el que el exestratega de Tijuana insultó a su compañero por la diferencia de opiniones. “Chiquito Sánchez es uno de los mejores jugadores del futbol, va a llegar por 10 millones de dólares cuando el Sevilla no puso más que 3, como bien lo explican y no como lo que dice Cevallos, que está diciendo pura tontería”, inició.

En ese momento fue en el que comenzó la discusión entre ambos, ya que Herrera aseguró “Claro que va a jugar, no importa quién va a salir, pero de inicio tiene que ponerlo”. Esta declaración propició el cuestionamiento de Cevallos sobre quién saldría ”¿A quién vas a sacar?, Fidalgo, Valdés o Jonathan. Dime tú que eres técnico”.

Sin dudarlo, el exSeleccionador Nacional respondió asegurando que había muchas variantes para el once inicial y que si no podía verlas es porque era un ‘tonto’. “Ya está el que salió, Quiñones. A Fidalgo lo pones más arriba o juegas con tres por izquierda Fidalgo, por derecha Chiquito, juegas con un tipo libre y dos arriba, si no te da la cabeza para pensar eso... ¡Pedazo de tonto!”, sentenció.