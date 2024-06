‘Checo’ Pérez habla de las complicaciones que tuvo durante el GP de Austria

Sergio ‘Checo’ Pérez tendrá que superar otra mala carrera, ya que el Gran Premio de Austria resultó un desastre en pista. Sufrió daños en el Red Bull que lo dejaron sin posibilidades de pelear por posiciones, finalizando en séptimo lugar en la última vuelta.

El piloto mexicano atraviesa una mala racha desde hace varios grandes premios, sin lograr colocarse entre los cinco primeros de la parrilla ni alcanzar el podio. En su búsqueda de suerte, se vio perjudicado en el arranque por un contacto entre el Ferrari de Charles Leclerc y el McLaren de Oscar Piastri.

Las declaraciones de ‘Checo’

En entrevista con Fox Sports, Pérez habló sobre los daños que sufrió durante la carrera: “Creo que con un coche tan dañado no había mucho que hacer hoy; cualquier neumático se degrada, no podía mantenerlo en la temperatura ideal”, detalló.

“Al principio iba un poco a ciegas con los pilotos delante, pero el daño era muy grande; no sé exactamente cuánta carga aerodinámica perdimos, pero era una parte muy sensible. No tenía ritmo ni tracción en las curvas lentas; en la curva tres no podía hacer nada. La pelea con Hulkenberg al final fue difícil, no pude pasarle”.

Tras los daños sufridos en su monoplaza RB20, el tapatío fue superado por Nico Hulkenberg, quien aprovechó su pérdida de ritmo y le ganó la sexta posición.

“Creo que fue al inicio de la carrera con (Oscar) Piastri, en la curva cuatro; todo el pontón izquierdo está totalmente roto. Tenía demasiado ‘understeer’ al inicio de la carrera y luego demasiado ‘oversteer’; todo el tiempo estuve luchando con el equilibrio, curva a curva, y nunca pude encontrar un ritmo sólido”, concluyó Pérez.

¿Cuándo volverá a correr el mexicano?

‘Checo’ Pérez buscará retomar el camino durante el Gran Premio de Gran Bretaña, que se correrá el 7 de julio en el circuito de Silverstone, con el apoyo de la escudería Red Bull, quienes han declarado que harán todo lo necesario para ajustar el coche al mexicano.