“Yo creo que se le avisó”: Jaime Lozano responde a Emilio Azcárraga

La Copa América ha sido motivo de controversia para la Selección Nacional debido a la convocatoria realizada por Jaime Lozano, lo que provocó comentarios de Emilio Azcárraga Jean, quien expresó su descontento por la exclusión de Henry Martín. Hoy, Lozano respondió a dichos comentarios.

La Selección mexicana está bajo escrutinio tanto de los aficionados como de los dirigentes del fútbol mexicano, lo que pone en el centro de atención a la figura principal del Tricolor, Jaime Lozano, por dejar fuera a varias figuras tradicionales que han representado al balompié azteca en varios torneos.

Las declaraciones de Azcárraga

En una entrevista para Caliente TV, el directivo de las Águilas reveló que su disgusto no radicaba en que el delantero estuviera o no en la convocatoria final, sino en la manera en que se le comunicó que no formaría parte del equipo para el torneo de Conmebol en Estados Unidos.

“Creo que la comunicación debe ser muy amplia y abierta entre la dirección de selecciones nacionales y los equipos (...) Jaime Lozano puede decidir si quiere experimentar con otro jugador que no sea Henry, está bien, pero no la forma en que se le dijo”.

Respuesta del Jimmy

Durante la conferencia de prensa previa al partido entre México y Ecuador, una de las preguntas a resolver era la declaración de Azcárraga, y aunque Lozano respondió, evitó entrar en temas polémicos y simplemente explicó que no hubo un encuentro directo.

“Yo creo que se le avisó, hubo una llamada. Quizás habría sido mejor hacerlo en persona, pero por los tiempos de ambos no fue posible. Tengo mucha confianza en Henry, hablé con él como con el resto de compañeros. Para dar una noticia como esta, que no era lo que esperaba, pues así fue, nos esperamos hasta el final, así lo pienso, le daré vueltas, pero es lo que digo”.

Respecto a los cuestionamientos de Santi Giménez, a quien Christian Giménez mencionó que lo tenía dentro del once inicial “por obligación y no por gusto”, Lozano también respondió mostrando su apoyo y confianza en el equipo.

“Uno quiere lo mejor para los suyos. Entiendo a Santi, confío en él, Memo (Martínez) y Johan, como en todos. Yo los traje. Lo único que le sirve a este equipo es que le vaya bien. Siempre querremos lo mejor”.

El partido de la Selección mexicana se disputará el domingo 30 de junio a las 18:00 horas, donde buscarán obligatoriamente obtener la victoria en la tercera y última jornada frente a Ecuador para avanzar a la siguiente ronda de la Copa América 2024.