“Se vino por la plata”: LaVolpe lanza dardo a Faitelson durante transmisión en vivo

La Copa América 2024 está por iniciar los partidos de la última jornada antes de pasar a octavos de final, y la confianza de los comentaristas durante las transmisiones de las diferentes televisoras ha crecido. Tal es el caso de Ricardo La Volpe y David Faitelson, quienes han hecho varias bromas. En plena transmisión del encuentro entre Brasil y Paraguay, La Volpe lo tundió.

La broma de LaVolpe sobre Faitelson

Durante el final del segundo tiempo, cuando la verdeamarela vencía 4-1 a la Albirroja, el analista cuestionó al exjugador del América, Miguel Layún, sobre el lugar donde iban a cenar esa noche.

“Bueno, esto está cocinado Layún. ¿Dónde cenamos esta noche? ¿Qué reservaste?”, preguntó Faitelson, a lo que el exjugador del América respondió: “Tú dijiste que nos ibas a llevar a uno muy bueno. Yo te iba a llevar a otro restaurante, pero tú me dijiste ‘tengo uno espectacular y quiero ir ahí’”.

Faitelson buscó bromear con el exfutbolista, diciendo que el lugar que él sugería era sumamente costoso. “Pero acorde a nuestros viáticos, no a los viáticos del futbolista del América”, dijo David.

En ese momento, el exestratega argentino abordó la conversación para lanzarle un comentario al comentarista.

“David, pero ya tienes mucho dinero. ¿Sabes por qué me da risa lo que dice él? Porque se cree que la gente no sabe que, después de tantas veces que criticó a Televisa, mataba a Televisa y se cree que la gente no sabe que se vino a Televisa... no vino por chupetines, por unos caramelos vino… ¡Se vino por la plata!”, comentó intensamente La Volpe.

“Mamita querida, las veces que lo tengo que escuchar”, finalizó La Volpe mientras sus compañeros se reían por la broma que le realizó a Faitelson, quien amenazó con abandonar la transmisión de igual forma en broma.

¿Cuándo juega México?

El último encuentro de la Selección mexicana se jugará el domingo 30 de junio a las 18:00 horas, donde obligatoriamente buscarán sacar la victoria frente a Ecuador para lograr pasar a la siguiente ronda de la .