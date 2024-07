Emilio Azcárraga afirma que está a favor del ascenso y el descenso

La abolición del ascenso y el descenso en el futbol mexicano es uno de los puntos que más se le han criticado a los dueños de los clubes de la Liga MX; sin embargo, Emilio Azcárraga, propietario del América, afirmó que está a favor de que vuelva esta modalidad.

“Todo el mundo, o la gran mayoría, estamos a favor del ascenso y descenso: la gran mayoría de público, de dueños y de prensa... ok. Yo no he escuchado ninguna fórmula a prueba de balas y que diga ‘esta es la fórmula que propongo y que funciona’”, declaró en entrevista con Caliente TV.

Limitantes que evitan el regreso del descenso

Azcárraga Jean aclaró, que a pesar de que está a favor del regreso del ascenso y descenso, no es tan fácil traer de vuelta este formato debido a las limitantes que existe, como la Liga de Expansión, la cual no cuenta con un estructura que permita a los clubes que suben de categoría, competir.

“Lo hemos visto en los diferentes momentos. Se ve de arriba para abajo, donde ‘es que no deberían de pagar una multa y deberían descender ' es la fácil. (La difícil) es cómo fortalezco al que sube, porque la gran mayoría se atoraba. Necesitamos una fórmula para fortalecer a la Liga de Expansión, vía o más chica o más potente o un torneo diferente entre las dos divisiones”, explicó el dueño del América.

El empresario también señaló que los equipos se enfrentan a la desventaja en el tema económico, entre otros problemas, lo cual los pone en por debajo del el resto de los participantes de la Primera División.

“El nivel que se paga de derechos a los equipos de Primera División (en relación) a los de Liga de Expansión es abrumadoramente diferente. Tú no puedes preparar a tu equipo en un mes y medio o dos, que tiene entre que subiste y arrancas, porque no sé cuánta lana tengo para contratar al DT o al jugador”, mencionó Emilio Azcárrga.