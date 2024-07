La espectacular Liga MX Femenil inaugura su torneo Apertura 2024 ¿Dónde y cuándo ver?

Campeon de Campeones Liga BBVA MX Femenil 2023-2024 Monterrey vs Tigres - Ida

Jimena Lopez (L) of Tigres fights for the ball with Diana Evangelista (R) of Monterrey during the first leg of the Campeon de Campeonas Liga BBVA MX Femenil match between Tigres UANL and Monterrey at BBVA Bancomer Stadium, on June 27, 2024 in Monterrey Nuevo Leon, Mexico.

(Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)