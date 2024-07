¿Saldrá del América? André Jardine tiene oferta de la Selección brasileña

Las Águilas del América son los vigentes bicampeones de la Liga MX y son acreedores de cuatro títulos en el último año futbolístico, por lo que han traído reconocimiento al destacado trabajo del director técnico André Jardine y con ello han despertado interés en diversos clubes del continente, así como en la Selección de Brasil.

En la conferencia de prensa después del partido de la jornada 1 del torneo Apertura 2024, donde el América perdió 2-1 ante el Atlético de San Luis, el dirigente de los azulcremas habló sobre la situación que ha traído sus éxitos en el fútbol mexicano, que ha llamado la atención de clubes de su país de origen, del cual no dio detalles, así como del conjunto verdeamarela.

“Este buen trabajo que estamos haciendo aquí (con América) por cierto está llamando la atención de todos los clubes de Brasil, de la propia Selección (brasileña)”.

A su vez, Jardine agregó que su cuerpo técnico y él únicamente aceptan propuestas de largo plazo y dijo que su compromiso sigue firme, pues a él no le gusta dejar los procesos a medias, dando a entender que sólo aceptaría una oferta demasiado buena para salir del club de Coapa durante este torneo.

“Lo bueno es apostar por un proyecto de largo plazo. San Luis tenía un proyecto de dos años, y después la oferta de América con este proyecto, del que estoy muy ilusionado de poder romper los proyectos a la mitad, realmente no estoy mirando nada que no sea América y este proyecto que hoy me encanta”.

La participación de Oro de Jardine con Brasil

Anteriormente, André Jardine fue parte del cuerpo técnico de la Confederación Brasileña de Fútbol, donde se desempeñó como el técnico de la Sub-23 de Brasil, obteniendo la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bajo su dirección, derrotando a la Selección mexicana en las semifinales.

Es importante destacar que este ofrecimiento se dio durante la participación de Brasil en la Copa América 2024, donde llegaron a cuartos de final siendo eliminados por Uruguay en tanda de penales. Sin embargo, el desempeño de la verdeamarela se dio durante la fase de grupos, según la afición y exjugadores como Ronaldinho y Neymar Jr., expresando que era la peor convocatoria en años.