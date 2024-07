Hermosillo revienta al Chicharito, “No sé a qué vino a México”

Arrancó el torneo Apertura 2024 y y Javier Hernández no tuvo un buen desempeño en el partido de las Chivas ante el Toluca, por lo que además de ser abucheado por la afición, se llevó una dura crítica de Carlos Hermosillo.

Durante su participación en el programa La Última Palabra del 6 de julio, el exfutbolista cuestionó que el Chicharito regresara al futbol mexicano, debido a que no está a la altura para jugar con el Rebaño sagrado.

“No sé a qué viene a México”

El Gigante de Cerro Azul señaló que el Chicharito Hernández tomó una mala decisión de volver a México y qué hubiera actuado de manera distinta de acuerdo a las situaciones que los rodeaban.

“Yo lo dije desde el principio y lo voy a seguir reiterando, no sé a qué viene el Chicharo a México, porque me parece que uno no entiende que hay momentos y tiempos. Hizo una carrera extraordinaria (…) pero para mí es una decisión que no la comparto y yo no hubiera venido a querer terminar mi carrera”, dijo Hermosillo.

Fernando Cevallos, férreo defensor de Javier y las Chivas, salió a dar la cara y “atacó” a su colega por prácticamente pedir que Hernández Balcázar se retirara, a los que el exseleccionado nacional se defendió diciendo “Yo no lo estoy retirando, es mi opinión, lo digo porque yo lo viví. Tiene que mejorar, es el ‘goleador histórico’. Hay una diferencia entre retirar y decir, ‘si yo hubiera regresado, no hubiera venido a jugar’”.

Cevallos todavía trató de justificar al jugador del Guadalajara que es goleador histórico de la Liga MX a los que Hermosillo le respondió que Chicharito no es goleador histórico de la Liga, aunque si internacionalmente.

“Yo sí me retiré donde yo quise, un partido y bye. Eso es lo que Chicharito tuvo que haber hecho. Vienes de una lesión, ¿para qué vienes a arriesgar lo que hiciste? Los abucheos claro que te afectan. En la liga no es goleador histórico, internacionalmente sí, pero goleador histórico aquí soy yo, en la liga soy yo”, apuntó Carlos.

Javier Hernández se llevó las críticas este sábado debido a que no tuvo un buen desempeño ante el Toluca, en el juego correspondiente de la jornada 1. En especial porque tuvo una opción muy clara de gol, la cual falló garrafalmente.