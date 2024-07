“No tienes ni idea de futbol”: La Volpe se engancha con Faitelson en pleno programa

David Faitelson se ha caracterizado por ser uno de los periodistas deportivos más polémicos por su peculiar estilo a la hora de lanzar una crítica.

Ahora, el analista de TUDN volvió a protagonizar un fuerte discusión en televisión. En esta ocasión fue con el extécnico de la Selección mexicana Ricardo La Volpe.

¿Cómo inició la discusión?

Fue durante el programa Línea de 4 de TUDN donde ambos personajes se encontraban dando su punto de vista sobre la eliminatoria entre Uruguay y Brasil, correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024.

En ese momento, el Bigotón mencionó que Marcelo Bielsa no es de su agrado como entrenador al declarar que nunca ha dirigido a un club grande, a lo que Faitelson le recordó a La Volpe que él tampoco ha entrenado a un equipo top en el mundo.

“Profesor La Volpe, pero usted tampoco dirigió a un equipo grande. Lo de Boca Juniors mejor escondalo, fue uno de sus peores papeles como entrenador”, recordó el periodista deportivo.

“De qué carajo me hablas? Me vinieron a buscar dirigiendo en México. Vos no puedes dirigir ni en la puerta de tu casa ni en un patio. En el patio no te dan a los chicos del barrio porque vas arruinar a los jugadores. Dedícate al boxeo, conmigo no me hables de futbol, no tienes ni idea, te dejas llevar por la estadística y yo me dejo llevar por otras cosas”, sentenció Ricardo La Volpe.

Es importante mencionar que David Faitelson ya no respondió a los comentarios del Bigotón; sin embargo, utilizó su cuenta de X para mencionar que Bielsa es uno de los mejores entrenadores del mundo para él.

“De La volpe aguanto cualquier cosa, menos que me diga que Marcelo Bielsa no es uno de los mejores entrenadores del mundo”, escribió.